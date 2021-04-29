В марте российские банки зафиксировали наибольший с октября 2020 года отток вкладов в валюте. Со счетов был снят в общей сложности $1млрд, а прирост средств на валютных депозитах упал почти в 13 раз. Опрошенные «Известиями» эксперты не видят в этом ничего удивительного, так как доходность по депозитам в валюте сейчас практически нулевая.

В марте этого года крупные российские банки выявили наибольший отток валютных вкладов с октября 2020 года — $946,5 млн. В лидерах по оттоку средств ведущие российские банки — Сбербанк ($635,6 млн), ВТБ ($82,6 млн) и Альфа-банк ($80,5 млн), — сообщает издание.

По словам аналитика сервиса Brobank.ru Дмитрия Сысоева, ещё пару лет назад можно было открыть валютный депозит в долларах США под 1,5–2,5% годовых, а сейчас и 0,5% годовых считается выгодным предложением. Именно поэтому, по его мнению, многие россияне отказываются от пролонгации и изымают средства.

Альтернативой валютным вкладам эксперты называют покупку иностранных акций за валюту через Санкт-Петербургскую биржу , а также вложение средств в недвижимость. В прошлом году покупка жилья на сбережения стала самой популярной финансовой стратегией.

Процесс дедолларизации не может быть быстрым, однако риски обесценивания американской валюты всё же есть, заявил ранее гендиректор Noble Russian Finance Василий Коновалов . За последние десятилетия доля доллара в международных расчётах снижалась за счёт распространения евро, и опустилась с 70% в начале века до уровня менее 50% на сегодняшний день.