В Германии допустили рост потребности в российском газе

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (ХДС) допустил увеличение потребности в поставках природного газа из России в следующие годы. Об этом пишет «Прайм».

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Заявление было сделано в ходе 13-го Российско-германского сырьевого форума, который проходил в онлайн-формате.

«Мы в течение 40 лет получаем надежные, никогда не затронутые политическими проблемами поставки природного газа из Советского союза и России, этот газ нам еще потребуется еще в течение нескольких лет, как переходная технология», – сообщил он.

По его словам, в планах у европейских производителей газа, в частности, Великобритания и Нидерландов, - снижение производства «голубого топлива» в следующие годы.

Альтмайер отметил, что у России имеются «прекрасные предпосылки» для кооперации в данных отраслях.