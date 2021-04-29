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В Германии допустили рост потребности в российском газе

Лера Букина
2 часа назад
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (ХДС) допустил увеличение потребности в поставках природного газа из России в следующие годы. Об этом пишет «Прайм».
В Германии допустили рост потребности в российском газе
Фото: ТАССТАСС
Заявление было сделано в ходе 13-го Российско-германского сырьевого форума, который проходил в онлайн-формате.
«Мы в течение 40 лет получаем надежные, никогда не затронутые политическими проблемами поставки природного газа из Советского союза и России, этот газ нам еще потребуется еще в течение нескольких лет, как переходная технология», – сообщил он.
По его словам, в планах у европейских производителей газа, в частности, Великобритания и Нидерландов, - снижение производства «голубого топлива» в следующие годы.
Альтмайер отметил, что у России имеются «прекрасные предпосылки» для кооперации в данных отраслях.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Россия нашла гигантское месторождение нефти и газа.
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