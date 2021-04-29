"Доллар отправят на свалку"

Участник интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман заявил, что доллар будет стремительно терять свой глобальный статус и в итоге окажется на свалке истории. Об этом сообщает DEITA.RU.

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По мнению Вассермана, сокрушительным ударом для доллара может стать еще один финансовый кризис, в результате которого у крупнейших стран пропадет желание использовать американскую валюту.

Также Вассерман считает, что рано или поздно США перегнут санкционную палку и доллар просто станет неудобным для международных расчетов.

Кроме того, ослаблять американскую валюту будет рост юаня, подчеркнул он. По мнению Вассермана, многие инвесторы начнут уходить в китайские ценные бумаги.

Как писал «Рамблер», ранее агентство Bloomberg рассказало, что доля доллара в российском экспорте стала ниже 50 процентов.

Большую часть спада обеспечивает торговля России с Китаем (более трех четвертей сделок стран проводятся в евро). Доля европейской валюты в общем объеме экспорта подскочила более чем на десять процентных пунктов, до 36 процентов.