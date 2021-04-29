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"Доллар отправят на свалку"

Мария Иванова
2 часа назад
Участник интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман заявил, что доллар будет стремительно терять свой глобальный статус и в итоге окажется на свалке истории. Об этом сообщает DEITA.RU.
"Доллар отправят на свалку"
Фото: ТАССТАСС
По мнению Вассермана, сокрушительным ударом для доллара может стать еще один финансовый кризис, в результате которого у крупнейших стран пропадет желание использовать американскую валюту.
Также Вассерман считает, что рано или поздно США перегнут санкционную палку и доллар просто станет неудобным для международных расчетов.
Кроме того, ослаблять американскую валюту будет рост юаня, подчеркнул он. По мнению Вассермана, многие инвесторы начнут уходить в китайские ценные бумаги.
Как писал «Рамблер», ранее агентство Bloomberg рассказало, что доля доллара в российском экспорте стала ниже 50 процентов.
Большую часть спада обеспечивает торговля России с Китаем (более трех четвертей сделок стран проводятся в евро). Доля европейской валюты в общем объеме экспорта подскочила более чем на десять процентных пунктов, до 36 процентов.
«Несколько раундов санкций и постоянная угроза большего подтолкнули Россию к поискам способов изолировать свою экономику от вмешательства США», - отмечало агентство.
Экономика,Анатолий Вассерман,Bloomberg,
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