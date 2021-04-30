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Эксперт рассказал о сдающем позиции долларе

Елена Прошина
56 минут назад
Финансовый аналитик Валерий Емельянов заявил, что доллар начал сдавать позиции в России благодаря программе дедолларизации: страна старается отказываться от американской валюты в международных расчетах. Об этом он рассказал в своем материале для «Известий».
Эксперт рассказал о сдающем позиции долларе
Фото: ТАССТАСС
Емельянов отметил, что доля доллара в российских расчетно-экспортных теперь составляет менее 50 процентов.
«Дедолларизация идет двумя путями. Во-первых, Россия старается переводить ближайших торговых партнеров на альтернативные валюты. Во-вторых, реализует аккумулированные запасы американской денежной единицы и американских долговых бумаг», - объяснил эксперт.
При этом, по его мнению, при нынешних темпах дедолларизации полного ухода от расчетов в долларах не произойдет никогда.
Главным и «почти непреодолимым» препятствием он называет импорт: зарубежные компании не перейдут на рубли, а российским импортерам неудобно и дорого закупать для ввоза товаров что-либо, кроме долларов и евро.
Как писал «Рамблер», ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что доллар не исчезнет из обращения в России, несмотря на планы властей снизить зависимость экономики от американской валюты.
В Центробанке до этого поясняли, что дедолларизация, которую проводит Россия, касается только международных расчетов, и не влияет на вкладчиков работающих в стране банков.
Экономика,Валерий Емельянов,Валентина Матвиенко,Центральный банк России,Совет Федерации,газета "Известия",
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