Эксперт рассказал о сдающем позиции долларе

Финансовый аналитик Валерий Емельянов заявил, что доллар начал сдавать позиции в России благодаря программе дедолларизации: страна старается отказываться от американской валюты в международных расчетах. Об этом он рассказал в своем материале для «Известий».

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Емельянов отметил, что доля доллара в российских расчетно-экспортных теперь составляет менее 50 процентов.

«Дедолларизация идет двумя путями. Во-первых, Россия старается переводить ближайших торговых партнеров на альтернативные валюты. Во-вторых, реализует аккумулированные запасы американской денежной единицы и американских долговых бумаг», - объяснил эксперт.

При этом, по его мнению, при нынешних темпах дедолларизации полного ухода от расчетов в долларах не произойдет никогда.

Главным и «почти непреодолимым» препятствием он называет импорт: зарубежные компании не перейдут на рубли, а российским импортерам неудобно и дорого закупать для ввоза товаров что-либо, кроме долларов и евро.

Как писал «Рамблер», ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что доллар не исчезнет из обращения в России, несмотря на планы властей снизить зависимость экономики от американской валюты.