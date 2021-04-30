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Россиян обнадежили по вопросу роста цен

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Министр финансов России Антон Силуанов дал прогноз о снижении уровня инфляции и безработицы к концу 2021 года. Видеозапись лекции выложена на сайте Финансового университета.
Силуанов спрогнозировал снижение инфляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По сообщению главы Минфина, сейчас инфляция в стране составляет 5-6 процентов, но есть вероятность ее снижения к декабрю. Это может означать замедление роста цен.
«Инфляция оторвалась от таргетируемых показателей, если смотреть март к марту. Мы видим, что она стремится к понижению. И к концу года ожидаем выход на четыре процента», — пояснил министр.
Подобная тенденция, добавил Силуанов, наблюдается и с уровнем безработицы по стране — от более чем пятипроцентного значения сейчас правительство планирует прийти в конце года к докризисным показателям. К началу пандемии, из данным Минтруда, уровень безработицы составлял порядка 4,7 процента.
По результатам апрельского опроса агентства «Инфом» по заказу Центробанка, ощущаемая населением инфляция значительно выше официальной и составляет около 14,5 процента. В конце апреля ЦБ повысил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до пяти процентов годовых.
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