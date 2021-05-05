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Украине предрекли дефицит топлива из-за отсутствия российских поставок

Прайм
29 минут назад
Дефицит нефтепродуктов грозит Украине в мае, чтобы его избежать нужно договариваться о поставках с Россией, заявил коммерческий директор госкомпании "Укргаздобыча" Сергей Федоренко.
Украине предрекли дефицит топлива в мае
Фото: ТАССТАСС
Ранее ряд СМИ сообщили, что Украина в мае может столкнуться с дефицитом дизтоплива из-за планового технического обслуживания белорусского Мозырского НПЗ и остановкой в поставках с заводов российской "Роснефти".
"Договоренность с Россией. Возможно, кто-то начнет поставлять топливо Скорее всего, Coral Energy не будет поставщиком, а если и будет, то не раньше июня", — сказал Федоренко в интервью агентству "Украинские новости", опубликованном в среду, отвечая на вопрос, как избежать дефицита топлива в мае.
По его словам, Россия в последние месяцы поставляет значительно меньше топлива на Украину. Он сказал, что импорт из РФ и Белоруссии составляет более 40% из общей доли импорта дизельного топлива.
"То есть, нормальная ситуация, это когда 30-40%, желательно 50% производства продукции находится на территории страны, а остальное — где дешевле — там и купили. С бензином именно такая ситуация. Там порядка 50% легального производства и легального потребления это 2 украинских завода, остальное — пожалуйста, везите все что дешевле. Таким образом есть баланс. Все конкурируют и пытаются ценой или какими-то маркетинговыми условиями заинтересовать покупателя. Такая же история должна быть и с дизелем", — добавил он.
Вместе с тем Федоренко выразил мнение, что дефицита топлива в стране в мае не избежать.
"Я склоняюсь к мнению о том, что дефицит все-таки будет", — добавил он.
Экономика,Сергей Федоренко,Роснефть,
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