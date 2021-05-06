Минфин закупит валюту на 123,7 млрд рублей

Министерство финансов России с 11 мая по 4 июня направит на покупку валюты по 6,5 млрд рублей ежедневно. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В Минфине отметили, что ожидают в мае 176,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. При этом в апреле фактически было получено нефтегазовых доходов на 52,8 млрд руб. меньше, чем ожидалось.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +123,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 11 мая по 4 июня, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 6,5 млрд руб.», - подчеркивается в сообщении.

Как писал «Рамблер», Министерство финансов покупает валюту на дополнительные доходы, когда цена нефти выше установленного бюджетным правилом уровня (43,3 доллара за баррель в 2021 году), и перечисляет ее в Фонд национального благосостояния.