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Минфин закупит валюту на 123,7 млрд рублей

Алиса Селезнёва
1 час назад
Министерство финансов России с 11 мая по 4 июня направит на покупку валюты по 6,5 млрд рублей ежедневно. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Минфин закупит валюту на 123,7 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В Минфине отметили, что ожидают в мае 176,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. При этом в апреле фактически было получено нефтегазовых доходов на 52,8 млрд руб. меньше, чем ожидалось.
«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +123,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 11 мая по 4 июня, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 6,5 млрд руб.», - подчеркивается в сообщении.
Как писал «Рамблер», Министерство финансов покупает валюту на дополнительные доходы, когда цена нефти выше установленного бюджетным правилом уровня (43,3 доллара за баррель в 2021 году), и перечисляет ее в Фонд национального благосостояния.
Если стоимость нефти ниже установленного уровня, Минфин продает валюту, а вырученные средства идут на финансирование дефицита бюджета.
Экономика,Минфин,
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