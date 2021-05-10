Экономисты назвали сроки нового мирового кризиса

Новая волна экономического кризиса настигнет мир в 2025-2026 годах и будет связан с разгоном рынков. Об этом сообщают "Известия
" со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Фото: Пресс-служба Департамента Экономической безопасности МВД РФПресс-служба Департамента Экономической безопасности МВД РФ
Монетарные стимулирования сильно разгонят рынок и приведет к их перегреву. Охлаждать экономику придется при помощи нового циклического спада, утверждают специалисты.
Они уверены, что в развитых странах кризис начнется намного раньше. Что же касается России, то нашей стране уготовано три сценария: новая индустриализация, социальный разворот или стабилизация. Основной и главной проблемой, как считают аналитики, останется бедность.
Экономисты считают, что при завершении пандемии к середине этого года годовой рост мирового ВВП будет не менее 4%. Специалисты при таком сценарии говорят об увеличении стоимости нефти до 82-85 долларов за баррель.
При этом в России начнется рост стимулирования инвестиций, технологического обновления производств, а также вырастет производительность труда, что приведет к увеличению зарплат.
Согласно второму сценарию, по мнению экономистов, произойдет так называемый "социальный разворот". Зарплаты бюджетников увеличатся, станут выше МРОТ и пенсии.
Как следствие, население станет жить лучше, потребительский спрос повысится, что увеличит доходы компаний.
Экономисты говорят, что существует третий сценарий "стабилизации", что может стать определенной реакцией на структурный кризис в мировой экономике. По их мнению, это явление охарактеризуется отсутствием каких-либо ощутимых действий по стимулированию роста, а также импортозамещением.
Специалисты говорят, что именно импортозамещение станет "единственным содержательным приоритетом России".
В любом случае отмечают экономисты, кризиса избежать не получится, а спровоцируют его США, Китай и страны Евросоюза
, которые выйдут из режима "дешевых денег", что приведет к исчезновению многих компаний, особенно аграрных и промышленных.