Финансовая стабильность США во многом держится на востребованности американской валюты по всему миру, объясняют экономические обозреватели китайского издания Sohu. По их мнению, Россия начала предпринимать попытки борьбы с гегемонией доллара, в том числе пытаясь заключать контракты на поставку своих энергоресурсов в других валютах.