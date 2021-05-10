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В Китае рассказали о борьбе России с гегемонией доллара

Слово и Дело
1 час назад
Попытки России продавать свои энергоресурсы за национальные валюты подрывают доверие к доллару, пишут китайские СМИ.
Финансовая стабильность США во многом держится на востребованности американской валюты по всему миру, объясняют экономические обозреватели китайского издания Sohu. По их мнению, Россия начала предпринимать попытки борьбы с гегемонией доллара, в том числе пытаясь заключать контракты на поставку своих энергоресурсов в других валютах.
"Россия будет энергично применять контрсанкции против доллара США, вызывая своими действиями недоверие к американской валюте по всему миру", — приводит "ПолитРоссия" текст публикации.
По мнению экспертов из КНР, ситуация может развиваться по "принципу домино", когда первый успех России повлечет за собой цепную реакцию.
Экономика,Видео,
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