РФ хочет отказаться от налогового соглашения с Нидерландами

Минфин предлагает денонсировать соглашение России с Нидерландами в связи с тем, что королевство отказывается поднимать налог на вывод дивидендов из нашей страны. На пленарных заседаниях весенней сессии Госдума рассмотрит соответствующий законопроект ( 1147902-7 ).

Фото: ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ

В текущих экономических условиях сохранение двустороннего российско-нидерландского сотрудничества в налоговой сфере без внесения соответствующих изменений противоречит интересам России, полагают в кабмине. В связи с этим предлагается расторгнуть соглашение между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

Министерство финансов начало готовить проект закона о денонсации налогового соглашения с Нидерландами в декабре 2020 года. Ранее российская сторона провела с Нидерландами несколько раундов переговоров о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения между странами в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.

Такие соглашения уже подписаны с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны, отмечали в Минфине.