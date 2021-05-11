РФ хочет отказаться от налогового соглашения с Нидерландами

Минфин
предлагает денонсировать соглашение России с Нидерландами в связи с тем, что королевство отказывается поднимать налог на вывод дивидендов из нашей страны. На пленарных заседаниях весенней сессии Госдума
рассмотрит соответствующий законопроект ( 1147902-7
).
Фото: ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ
В текущих экономических условиях сохранение двустороннего российско-нидерландского сотрудничества в налоговой сфере без внесения соответствующих изменений противоречит интересам России, полагают в кабмине. В связи с этим предлагается расторгнуть соглашение между правительством РФ
и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
Министерство финансов начало готовить проект закона о денонсации налогового соглашения с Нидерландами в декабре 2020 года. Ранее российская сторона провела с Нидерландами несколько раундов переговоров о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения между странами в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.
Такие соглашения уже подписаны с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны, отмечали в Минфине.
Действующее соглашение позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%. При этом соответствующая ставка в России в разы выше. В частности, для юрлиц — 15% по дивидендам и 20% по процентам.