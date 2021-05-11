В Минприроды назвали сроки истощения запасов нефти и газа

Он пояснил, что благодаря разработке технологий в РФ появляются новые рабочие места. Речь идет о смежных областях, среди которых нефтесервис.

В результате компании могут больше тратить на извлечение запасов, увеличивая налоговую выручку бюджета. Ранее аналитики предрекли обвал нефти до $10 за баррель.