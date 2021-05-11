В Минприроды назвали сроки истощения запасов нефти и газа

"Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа - 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку", - уточнил Козлов.
"Наши иностранные партнеры не дают возможности применять определенные технологии", - обратил внимание глава ведомства.
"И государство помогает нашим компаниям, беря на себя часть обязательств, например по геологоразведочным работам", - заметил министр.