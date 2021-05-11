В российском регионе может исчезнуть онлайн-торговля

В Калининградской области онлайн-торговля может попросту исчезнуть, пишет "Российская газета".

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Этому может послужить внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект, который меняет правила игры на территории Особой экономической зоны в регионе.

В частности, документ запрещает местным производителям продавать свои товары в розницу через интернет покупателям, которые находятся в других регионах России.

Если документ не скорректировать, пишет издание, то калининградские компании окажутся в неравном положении не только с конкурентами из "большой России", но и с зарубежными поставщиками.

Итак, поправки в ФЗ-16 "Об Особой экономической зоне в Калининградской области" затрагивают, в частности, предпринимателей эксклава. Они могут ввозить в субъект РФ импортную продукцию для личного пользования без уплаты таможенных пошлин.

Но вывозить нерастаможенные вещи на остальную территорию Евразийского экономического союза , в том числе в другие регионы страны, нельзя.

Именно поэтому всем компаниям региона и производителям, которые ориентированы на работу с "большой Россией", приходится подтверждать на границе так называемый евразийский статус своей продукции. Нужно доказывать, что сам товар либо его комплектующие не были ввезены в режиме свободной таможенной зоны, а за все импортные элементы уплачены пошлины.