Стоимость электроэнергии вырастет на 6-15%

По прогнозу «Совета рынка», после 2023 года рост цены замедлится. Однако после 2025 года рост цен ускорится из-за запуска новых инвестпрограмм в энергетике, в частности модернизации старых ТЭС, полагает Сергей Роженко из компании KPMG. Так, в Европе и на Урале среднегодовые темпы роста составят 4,7%, а одноставочная цена достигнет 3,8 тыс. руб. за 1 МВтч к 2030 году, полагает аналитик.