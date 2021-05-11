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Курс доллара: что нужно для доллара по 50 рублей

Елена Прошина
43 минуты назад
Ведущий эксперт TeleTrade Марк Гойхман заявил, что курс доллара упадет до 50 рублей только в случае кардинальных изменений в отношениях России и Запада. Об этом пишет «Российская газета».
50 рублей за доллар: почему случится обвал
Фото: ТАССТАСС
Оставшиеся недели мая, по мнению аналитика, будут умеренно позитивными для российской валюты: геополитическая напряженность снизилась, новостей о новых санкциях против РФ пока нет, массовая вакцинация в мире набирает обороты, а доллар из-за этого слабеет.
Гойхман считает оптимистичным сценарием для мая курс в 72-72,5 рубля за доллар и 88,2-88,7 рубля за евро. Он допустил и рост доллара до 75,5-76 рублей, евро - до 91-91,5 рубля.
Также аналитик назвал условия, при которых доллар будет стоит 50 - 55 рублей. Для этого потребуется переход России к сотрудничеству с Западом, полное исчезновение санкционной угрозы, экономический прорыв в РФ, изменение инвестиционного климата в стране и скачок нефтяных цен до 80-86 долларов за бочку Brent.
Вероятность такого сценария Гойхман оценил в 20-25 процентов.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 10 мая курс доллара рос на 32 копейки, до 74,105 рубля. Евро подорожал на 39,25 копейки, до 90,1675 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Марк Гойхман,Московская биржа,"Российская газета",
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