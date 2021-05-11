50 рублей за доллар: почему случится обвал

Ведущий эксперт TeleTrade Марк Гойхман заявил, что курс доллара упадет до 50 рублей только в случае кардинальных изменений в отношениях России и Запада. Об этом пишет «Российская газета».

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Оставшиеся недели мая, по мнению аналитика, будут умеренно позитивными для российской валюты: геополитическая напряженность снизилась, новостей о новых санкциях против РФ пока нет, массовая вакцинация в мире набирает обороты, а доллар из-за этого слабеет.

Гойхман считает оптимистичным сценарием для мая курс в 72-72,5 рубля за доллар и 88,2-88,7 рубля за евро. Он допустил и рост доллара до 75,5-76 рублей, евро - до 91-91,5 рубля.

Также аналитик назвал условия, при которых доллар будет стоит 50 - 55 рублей. Для этого потребуется переход России к сотрудничеству с Западом, полное исчезновение санкционной угрозы, экономический прорыв в РФ, изменение инвестиционного климата в стране и скачок нефтяных цен до 80-86 долларов за бочку Brent.

Вероятность такого сценария Гойхман оценил в 20-25 процентов.