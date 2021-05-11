Запасов нефти в России хватит на 59 лет

По его словам, с помощью наращивания объемов геологоразведки в труднодоступных территориях можно прирастить новые запасы.
«Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах», — заявил министр.
Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Ранее «Рамблер» сообщал, что запасов нефти в России хватит на 58 лет, из них рентабельных — только на 19 лет.