Запасов нефти в России хватит на 59 лет

По его словам, с помощью наращивания объемов геологоразведки в труднодоступных территориях можно прирастить новые запасы.

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).