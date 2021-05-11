Минэнерго США понизило прогноз мирового спроса на нефть

Минэнерго США незначительно понизило прогноз спроса на нефть в мире по итогам текущего года и теперь ожидает роста на 5,4 миллиона баррелей в сутки, при этом оно сохранило прогноз на 2022 год — ждет роста глобального спроса на нефть ещё на 3,7 миллиона баррелей в день, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства.

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"EIA прогнозирует, что мировой спрос на нефть и жидкие углеводороды в 2021 году в среднем составит 97,7 миллиона баррелей в сутки, что на 5,4 миллиона баррелей в сутки выше спроса в 2020 году. Ожидается, что в 2022 году спрос вырастет на 3,7 миллиона баррелей в сутки, до 101,4 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе ведомства.

В прошлом месяце EIA прогнозировало рост спроса по итогам года на 5,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год и рост на 3,7 миллиона баррелей в сутки в 2022 году.

Кроме того, ведомство снизило на 20 тыс баррелей в день прогноз добычи нефти в стране в 2021-22 годы. Прогноз на будущий год — также на 20 тысяч, до 11,84 миллиона баррелей в день, следует из данных прогноза.

В апреле американское Минэнерго понизило прогноз добычи нефти по итогам года до 11,04 миллиона баррелей в сутки и уменьшило прогноз на 2022 год до 11,86 миллиона.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,31 миллиона баррелей в сутки.

Помимо этого, Минэнерго незначительно понизило прогноз цены нефти марки Brent на 2021 г — до $62,26. Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2021 год увеличен до 58,91 доллара за баррель против апрельской оценки в 58,89 доллара, а на 2022 год – до 56,99 доллара за баррель с 56,74 доллара.

Сообщается, что спрос на нефть в мире в апреле вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 96,2 миллиона баррелей в сутки.