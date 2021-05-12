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Мишустин: число самозанятых в России превысило 2 миллиона

Газета.Ruиещё 1
3 часа назад
Число зарегистрированных самозанятых в России превышает 2 миллиона человек. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время выступления в Государственной думе с отчетом о работе правительства за год, передает РИА «Новости».
2 млн человек составило число самозанятых в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он напомнил, что в период пандемии правительство помогало в том числе и самозанятым гражданам. Речь идет о минимальном налоге и минимальном взаимодействии с государством.
«Несмотря на очень тяжелый год, сейчас число самозанятых превысило два миллиона. Это свидетельствует о том, что люди нам поверили, вышли из тени. И мы поддержали их», — сказал премьер.
По его словам, удалось полностью вернуть уплаченный налог за 2019 год — почти 1,5 млрд рублей. Кроме того, правительством был предоставлен налоговый капитал на уплату налога в размере одного МРОТ почти на 20 млрд рублей.
В марте сообщалось, что число самозанятых в России выросло до 2 млн человек.
Экономика,Михаил Мишустин,Госдума,РИА Новости,
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