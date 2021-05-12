США стали лидером среди импортеров мороженого из России

В начале 2021 года США заняли первую строчку в рейтинге покупателей российского мороженого. Это следует из материалов Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе

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«Экспорт данной продукции в США развивается все последние годы, и в начале 2021 года эта страна вышла в лидеры среди покупателей российского мороженого», — говорится в материалах.

В январе-марте 2021 года России удалось экспортировать 5,6 тысячи тонн мороженого, что демонстрирует рост на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Что касается экспортной выручки, то она выросла на 61%, до 14 млн долларов.

Основной драйвер - поставки мороженого в США, которые увеличились в 3,7 раза, до 1,9 тысячи тонн на сумму 4,7 миллиона долларов. На второй строчке среди импортеров – Китай с приростом ввоза на 43%, до 576 тонн в натуральном выражении, и на 66%, до 2,6 миллиона долларов – в денежном.

На третьем месте расположился Казахстан: объем экспорта туда в январе-феврале упал на 57%, до 986 тонн. Отмечается, что ситуация может поменяться, когда появится статистика по ЕАЭС за март.

Традиционными покупателями российского мороженого в последние годы являются Монголия и Украина – они вошли в топ-5 импортеров. Отгрузки в Монголию увеличились на 54%, до 559 тонн, на Украину – на 24%, до 260 тонн.

Объем производства мороженого в России в 2020 году повысился на 8%, до 451 тысячи тонн мороженого, а его экспорт за последние пять лет удвоился и составляет по итогам 2020 года 26 тысяч тонн. Количество стран-импортеров увеличилось с 24 до 35. Поставки начались в Канаду, Швецию, Данию, Швейцарию, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Конго, Объединенные Арабские Эмираты.