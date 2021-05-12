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Путину доложат об угрожающей бизнесу «катастрофе»

News.ru
6 часов назад
Решения судов в делах против бизнеса по поводу недвижимости могут стать «катастрофой» для предпринимательства. Об этом говорится в докладе уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова президенту Владимиру Путину, пишет РБК.
Путину доложат об угрожающей бизнесу «катастрофе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В документе говорится, что местные органы власти в таких делах иногда манипулируют институтом исковой давности, используя его как повод для изъятия у бизнеса дорогостоящих активов и экспроприации собственности у бизнесменов.
Кроме того, местные органы власти зачастую обращаются к предпринимателям с исками о сносе самовольных построек, но суды или считают, что срок исковой давности не подлежит применению и занимают позицию властей или применяют исковую давность, отклоняя поданные иски. Титов призывает пленум Верховного суда принять постановление с четким указанием на то, что требование о сносе самовольной постройки должно строго подчиняться исковой давности.
В докладе также затрагиваются проблемы, связанные с оценкой кадастровой стоимости недвижимости, с судебной практикой по оспариванию завышенной стоимости и другие. Авторы документа призывают ввести единый подход к снижению ставок налога на имущество, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости.
Экономика,Борис Титов,Владимир Путин,
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