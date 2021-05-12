Путину доложат об угрожающей бизнесу «катастрофе»

Решения судов в делах против бизнеса по поводу недвижимости могут стать «катастрофой» для предпринимательства. Об этом говорится в докладе уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова президенту Владимиру Путину , пишет РБК.

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В документе говорится, что местные органы власти в таких делах иногда манипулируют институтом исковой давности, используя его как повод для изъятия у бизнеса дорогостоящих активов и экспроприации собственности у бизнесменов.

Кроме того, местные органы власти зачастую обращаются к предпринимателям с исками о сносе самовольных построек, но суды или считают, что срок исковой давности не подлежит применению и занимают позицию властей или применяют исковую давность, отклоняя поданные иски. Титов призывает пленум Верховного суда принять постановление с четким указанием на то, что требование о сносе самовольной постройки должно строго подчиняться исковой давности.