Четыре штата США объявили режим ЧП из-за дефицита бензина

После того, как была совершена кибератака на трубопровод Colonial Pipeline, в которой ранее подозревали российских хакеров, американцы стали скупать остатки бензина, из-за чего на некоторых заправках он закончился.

Во Флориде объявление ЧП означает, что местные власти имеют право приостановить применение различных требований к автомобилям, которые ввозят в штат топливо. Что касается Джорджии, то там у бизнеса не будет возможности поднимать стоимость товаров и услуг, которая определена губернатором, в том числе на бензин.