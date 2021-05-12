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В четырех штатах США объявлен режим ЧП из-за дефицита бензина

Лера Букина
4 часа назад
В Северной Каролине, Вирджинии, Джорджии и Флориде введено чрезвычайное положение в связи с риском дефицита топлива. Об этом пишет CNN.
Четыре штата США объявили режим ЧП из-за дефицита бензина
Фото: ReutersReuters
После того, как была совершена кибератака на трубопровод Colonial Pipeline, в которой ранее подозревали российских хакеров, американцы стали скупать остатки бензина, из-за чего на некоторых заправках он закончился.
Во Флориде объявление ЧП означает, что местные власти имеют право приостановить применение различных требований к автомобилям, которые ввозят в штат топливо. Что касается Джорджии, то там у бизнеса не будет возможности поднимать стоимость товаров и услуг, которая определена губернатором, в том числе на бензин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Bloomberg предупредил о росте цен на топливо в США после кибератаки.
Экономика,CNN,Bloomberg,
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