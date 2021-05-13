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Ряду регионов разрешат увеличить долг втрое выше среднего

Лера Букина
2 часа назад
Минфин позволит ряду субъектов РФ с высоким уровнем финансовой обеспеченности повысить долговую нагрузку до 50% или даже до 75% от объема их собственных налоговых и неналоговых доходов. Об этом «Российской газете» сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Ряду регионов разрешат увеличить долг втрое выше среднего
Фото: ТАССТАСС
Такое предложение является частью инициатив по реализации «региональной» части апрельского послания президента Владимира Путина парламенту. Он потребовал заместить бюджетными кредитами с погашением до 2029 года коммерческий долг тем регионам, где его уровень превышает 25% собственного дохода.
Как отмечается, инициатива подразумевает предоставление регионам дополнительной возможности нарастить инвестиционные расходы.
Также Минфин РФ окажет поддержку регионам, которые имеют крупную задолженность по рыночным заимствованиям. Объем такой поддержки оценивается приблизительно в 176 млрд рублей.
Как заявило ранее S&P, российские регионы могли бы нарастить объем долга с нынешнего уровня — 23% текущих доходов до 60% без существенного ухудшения кредитоспособности.
По словам Силуанова, предлагаемое агентством S&P повышение регионального долга до 60% от налоговых и неналоговых доходов могло бы повлечь за собой рост расходов регионов на обслуживание долга примерно на 200 млрд рублей и необходимость сократить в соответствующем объеме их социальные расходы.
Как указывается, показатель долговой нагрузки на 1 апреля 2021 года оценивается в 26%, что значительно ниже максимальных значений, которые были зафиксированы после кризиса 2014 года (36,5%).
Ранее «Рамблер» сообщал, что российскому малому и среднему бизнесу спишут по программе льготных ссуд под 2% около 430 миллиардов рублей.
Экономика,Владимир Путин,Минфин,
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