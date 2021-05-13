Кабмин: Цены на яйца и гречку требуют особого внимания

В России стабилизируется ситуация с ценами на продовольствие, однако ряд продуктов все еще требует особого внимания, в частности, яйца, гречка, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

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Как отмечается, за годовой период по состоянию на 4 мая 2021 года повышение цен замедлилось на один процентный пункт – до 6,6% с 7,6% в марте. По итогам апреля выявлено, что стоимость плодоовощной продукции выросла на 1%, что демонстрирует значительное снижение по отношению к традиционной динамике в это время.

Также указывается, что на рынке наблюдается замедление роста цен на другие продукты питания (за исключением овощей) - до 0,7% с 1,2% в марте.

Для стабилизации цен на рынке внедряются экономические инструменты регулирования, говорится в сообщении правительства. Под этим подразумеваются льготные кредиты производителям сахара по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной свеклы. Мукомолам, в свою очередь, должны возместить часть затрат на приобретение продовольственной пшеницы, а хлебопекам — на реализацию товара при условии отказа от повышения цен.

Также в начале года до запретительного уровня повысили экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса. Были введены пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квота на экспорт зерновых культур.