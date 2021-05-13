В США ждут один из лучших урожаев пшеницы в истории России

В 2021-2022 сельскохозяйственном году сбор пшеницы в России достигнет 85 миллионов тонн, что будет одним из самых высоких урожаев в истории. Такой прогноз представил Минсельхоз США, передает РИА Новости.

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В майском обзоре ведомства говорится, что с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года переходящие запасы пшеницы вырастут с 12,082 миллиона тонн до 15,082 миллиона тонн.

Глобальное производство в грядущем сезоне может достигнуть 788,978 миллиона тонн против 776,097 миллиона в нынешнем.

Согласно данным Росстата, рекордный урожай пшеницы был получен в 2017 году – 86,003 миллиона тонн собранной пшеницы (зерновых и зернобобовых культур в целом – 135,539 миллиона тонн).

В 2020 году был собран второй по объему урожай в истории – 85,896 миллиона тонн (зерна в целом – 133,465 миллиона тонн).

Вместе с тем Минсельхоз США оценил валовый сбор данной культуры в России в 2020 году в 85,354 миллиона тонн, а в 2017 году – в 85,167 миллиона тонн.