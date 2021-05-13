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В США ожидают один из лучших урожаев пшеницы в истории России

Лера Букина
2 часа назад
В 2021-2022 сельскохозяйственном году сбор пшеницы в России достигнет 85 миллионов тонн, что будет одним из самых высоких урожаев в истории. Такой прогноз представил Минсельхоз США, передает РИА Новости.
В США ждут один из лучших урожаев пшеницы в истории России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В майском обзоре ведомства говорится, что с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года переходящие запасы пшеницы вырастут с 12,082 миллиона тонн до 15,082 миллиона тонн.
Глобальное производство в грядущем сезоне может достигнуть 788,978 миллиона тонн против 776,097 миллиона в нынешнем.
Согласно данным Росстата, рекордный урожай пшеницы был получен в 2017 году – 86,003 миллиона тонн собранной пшеницы (зерновых и зернобобовых культур в целом – 135,539 миллиона тонн).
В 2020 году был собран второй по объему урожай в истории – 85,896 миллиона тонн (зерна в целом – 133,465 миллиона тонн).
Вместе с тем Минсельхоз США оценил валовый сбор данной культуры в России в 2020 году в 85,354 миллиона тонн, а в 2017 году – в 85,167 миллиона тонн.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, согласно прогнозу вице-премьера России Виктории Абрамченко, экспорт зерна в текущем сельхозгоду может составить около 50 млн т.
Экономика,Виктория Абрамченко,Минсельхоз,РИА Новости,
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