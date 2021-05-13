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Центробанк прогнозирует долгосрочное замедление экономики России

ИА Regnum
2 часа назад
Потенциал роста экономики России в долгосрочной перспективе составляет не более 2% в год без принятия комплексных мер по стимулированию её развития. Об этом заявил 13 мая директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.
ЦБ спрогнозировал долгосрочное замедление экономики России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Выступая на наблюдательном совете Института экономики роста имени Столыпина, представитель регулятора отметил, что по итогам 2021 года ожидается рост ВВП России около 4%, близким к данному значению он будет и в следующем году.
Однако, по словам Тремасова, это «во многом восстановительный рост», в дальнейшем же следует ожидать замедления показателя приблизительно до 2%.
«Потом без каких-то серьёзных преобразований, роста инвестиций в экономику мы, скорее всего, не сможем расти выше этого потенциала. То есть 2% — это то, на что можно ориентироваться в долгосрочном плане», — сказал он.
Напомним, согласно официальному прогнозу Центробанка, в 2021 году рост российской экономики должен составить 3 4%, в 2022 году — 2,5 3,5%, в 2023 году — на 2 3%.
Экономика,Кирилл Тремасов,Центральный банк России,
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