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Из-за атаки на Colonial Pipeline в США бензин подорожал до 7-летнего максимума

Российская Газетаиещё 1
1 час назад
Цены на бензин на автозаправках США после приостановки работы трубопровода компании Colonial Pipeline выросли до максимума 7-летней давности, сообщает некоммерческая Американская автомобильная ассоциация.
Цена бензина в США достигла рекорда
Фото: ТАССТАСС
"С момента приостановки работы трубопровода в прошлую пятницу до утра четверга цены на бензин в стране выросли в среднем на семь центов. Средние показатели за неделю достигли 3,02 доллара - это наивысшие показатели с октября 2014 года", - цитирует ТАСС заявление ААА.
Стабилизации цен эксперты ожидают не раньше, чем возобновится эксплуатация трубопровода.
Напомним, что работа Colonial Pipeline была приостановлена после кибератаки на ее системы с помощью вируса-вымогателя. Хакеры похитили важные данные компании, после чего она была вынуждена приостановить свою работу.
Экономика,ИТАР-ТАСС,
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