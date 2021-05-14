Центробанк намерен ужесточить правила выдачи кредитов

Центробанк России
намерен запретить выдачу кредитов физическим лицам по плавающим ставкам. Речь идет о займах на срок до года или более 20 лет и кредитных картах с нефиксированным процентом, пишет
РБК.
По данным издания, такие предложения содержатся в законопроекте, разработанном регулятором по поручению президента. Поправки, согласно документу, должны быть внесены в законы «О Центральном банке», «О потребительском кредите» и «О кредитных историях».
Так, помимо запрета на выдачу кредитов с переменной ставкой, Банк России намерен ограничить и параметры таких займов. Так, предлагается ввести максимально допустимое значение плавающей ставки (не более чем на два процента от изначальной), а также установить срок возможного «удлинения» кредита (максимум на три года).
Также регулятор намерен усилить информированность заемщиков и обязать банки указывать на своих сайтах информацию о том, как теоретически могут вырасти расходы клиента после коррекции ставки по ссуде.
При этом заемщик должен быть предупрежден об изменениях за 15 дней, его должны будут ознакомить с новым графиком платежей и предоставить информацию о полной стоимости кредита.
Кроме того, ЦБ предлагает передавать сведения о процентах по каждому кредитному договору в бюро кредитных историй.
Опрошенные изданием эксперты отметили, что ограничения, которые предлагает регулятор, делают кредиты с плавающей ставкой неинтересными ни банкам, ни заемщикам.
Как сообщал «Рамблер», ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина
рассказала, что Банк России обсуждает с правительством возможность дать регулятору законодательное право запрещать коммерческим банкам кредитовать граждан с долгами.
Уровень долговой нагрузки россиян уже составил 11,7%, достигнув исторического максимума. К январю средний уровень выплат граждан по необеспеченным кредитам достиг 9,8% от суммарных доходов, а по ипотеке - 1,9%.