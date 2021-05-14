Центробанк намерен ужесточить правила выдачи кредитов

Центробанк России намерен запретить выдачу кредитов физическим лицам по плавающим ставкам. Речь идет о займах на срок до года или более 20 лет и кредитных картах с нефиксированным процентом, пишет РБК.

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По данным издания, такие предложения содержатся в законопроекте, разработанном регулятором по поручению президента. Поправки, согласно документу, должны быть внесены в законы «О Центральном банке», «О потребительском кредите» и «О кредитных историях».

Так, помимо запрета на выдачу кредитов с переменной ставкой, Банк России намерен ограничить и параметры таких займов. Так, предлагается ввести максимально допустимое значение плавающей ставки (не более чем на два процента от изначальной), а также установить срок возможного «удлинения» кредита (максимум на три года).

Также регулятор намерен усилить информированность заемщиков и обязать банки указывать на своих сайтах информацию о том, как теоретически могут вырасти расходы клиента после коррекции ставки по ссуде.

При этом заемщик должен быть предупрежден об изменениях за 15 дней, его должны будут ознакомить с новым графиком платежей и предоставить информацию о полной стоимости кредита.

Кроме того, ЦБ предлагает передавать сведения о процентах по каждому кредитному договору в бюро кредитных историй.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что ограничения, которые предлагает регулятор, делают кредиты с плавающей ставкой неинтересными ни банкам, ни заемщикам.

Как сообщал «Рамблер», ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что Банк России обсуждает с правительством возможность дать регулятору законодательное право запрещать коммерческим банкам кредитовать граждан с долгами.