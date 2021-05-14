Курс доллара: названы максимумы рубля в 2021 году

Специалист по инвестициям Руслан Пичугин считает, что курс доллара на следующей неделе способен упасть до 73 рублей, а позже - и до 70 рублей. Об этом пишет «Российская газета».

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По мнению эксперта, это произойдет, если нефтяные цены вернутся к росту, а также благодаря налоговым периодам для российских компаний-экспортеров.

Пичугин подчеркнул, что в последние пять недель рубль постепенно укреплялся, так как геополитическая ситуация стала спокойнее. Однако инвесторов заставляет понервничать инфляционная угроза в США.

Темпы прироста инфляции в США неожиданно оказались самыми быстрыми с 2008 года. В годовом выражении инфляция достигла 4,2 процента. Пичугин отметил, что обычно рост цен в Америке сопровождается укреплением доллара. При этом в Федеральной резервной системе (ФРС) США инфляцию считают временной.

Если в ФРС правы, укрепление доллара также не продлится долго.

По мнению аналитика, после падения доллара до 73 рублей откроется дорога к максимумам года для российской валюты - 70 - 72 рубля. Евро в такой ситуации будет стоить 85-86 рублей.