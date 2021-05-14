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Мировое лидерство РФ: специалисты дали прогноз по экспорту СПГ странами

Елена Прошина
1 час назад
Экспорт сжиженного природного газа из России к 2040 году увеличится более чем на 200% - до 97 млн тонн. Таким образом, страна продемонстрирует наибольший рост по данному показателю, говорится в ежегодном прогнозе рынка СПГ компании Royal Dutch Shell.
Мировое лидерство РФ: специалисты дали прогноз по экспорту СПГ странами
Фото: ПАО "Газпром"ПАО "Газпром"
Конкуренцию России составят страны Африки, где экспорт СПГ увеличится на 193% или 83 млн тонн и достигнет 126 млн тонн. Сейчас Африка обладает 7,1% разведанных запасов природного газа на планете, а к 2024 году на неё будет приходится около 10% мировой газодобычи.
По предположениям аналитиков, экспорт сырья США возрастёт на 188%, а страны Ближнего Востока нарастят экспорт сырья всего на 45%.

В США зафиксировали рекордный экспорт сжиженного природного газа

В марте экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США побил абсолютный рекорд с 2016 года. Он достиг 10,5 млрд кубических футов в день. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежемесячный краткосрочный прогноз управления энергетической информации Минэнерго США.
Экспорт СПГ из США установил абсолютный рекорд в марте 2021 года на уровне 10,5 миллиарда кубических футов в день и в среднем составил 9,2 миллиарда кубических футов в день в апреле — максимальный экспорт сжиженного природного газа для этих месяцев с тех пор, как США стали экспортёрами в 2016 году, — говорится в документе.
В Минэнерго уточнили, что большая часть экспорта СПГ из США в прошлом году была ориентирована на азиатский рынок. Начиная с февраля текущего года большая его часть отправляется в Европу.

Увеличение производства СПГ изменит экономическую политику РФ

Производство СПГ в России остается сложной темой, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил программу развития СПГ. Ее цель заключается в увеличении производства СПГ в России и достижении отметки в 140 млн тонн сжиженного газа в год.
В документе представлены различные мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности отрасли.
Правительство РФ предлагает выровнять условия господдержки СПГ-проектов, реализующихся в одинаковых климатических зонах, проводить регулярный мониторинг крупнотоннажных производств и разработать стимулы для геологоразведки в Арктике.
Отрадно, что главной задачей названо производство отечественного оборудования для сжижения газа. У России есть опыт проекта «Ямал СПГ» компании «Новатэк», в котором российская техника, если и присутствует, то в минимальном объеме.
Большое внимание уделено малотоннажному производству СПГ, который планируется использовать для газификации отдаленных регионов РФ. Основными зонами добычи обозначены Ямал, Гыдан, Красноярский край, а в перспективе – арктический шельф.
По будущему СПГ в РФ есть вопросы
В 2020 производство СПГ в России выросло до 30,5 млн тонн сырья в год. Получается, что за 14 лет нужно увеличить производство в три с половиной раза, но СПГ – это не просто природный газ: для его производства требуются заводские мощности.
Россия обладает СПГ-заводом на Сахалине компании «Газпром» и заводом «Ямал СПГ» компании «Новатэк». Строится второй «новатэковский» проект - «Арктик СПГ-2», развиваются идеи «Газпрома» по заводу «Балтийский СПГ» в порте Усть-Луга.
Еще надо расширить производство на «Ямал СПГ», но даже если все просуммировать, то выйдет не больше 70 млн тонн СПГ в год, так что для 140 млн тонн произведенного сырья РФ нужно в два раза больше СПГ-проектов, а это огромные капиталовложения.
Расчетная стоимость «Ямал СПГ» составляет 27 млрд долларов. Завод производит сырья больше плана (16,5 млн тонн СПГ): в 2020 году его выпуск составил 18,4 млн тонн СПГ, но в любом случае каждые 10 млн тонн сырья в год обойдутся в копеечку.
Если РФ наладит производство оборудования по сжижению, то инвестиционные цифры уменьшаются, но это требует времени, пусть в проекте «Арктик СПГ-2» обещают более высокую долю российской техники, чем в «Ямал СПГ».
Только главная проблема не в этом: «Ямал СПГ» не платит налогов в федеральный бюджет. Мало того, что государство гарантирует иностранные инвестиции в данный проект, но и предоставляет ему колоссальную налоговую скидку.

Ключевым остается европейский рынок

«Ситуация действительно непростая. СПГ в России развивается противоречиво как с точки зрения налогооблажения, так и конкуренции между российскими энергетическими компаниями за целевые рынки. Одно дело, когда в РФ производится 30 млн тонн СПГ в год, из которых две трети идут на европейский рынок в момент максимального спроса, а другое дело, когда производство увеличится кратно. Объем газовых рынков до сих пор остается дискуссионным вопросом», - констатирует Фролов.
РФ в 2020 году поставила 22 млн тонн СПГ на европейский рынок, но одновременно с этим на 20 млрд кубов упал экспорт трубопроводного газа. Корреляция между данными событиями небольшая, но в случае резкого роста производства СПГ ситуация изменится.
«Создается риск конкуренции между СПГ и российским трубопроводным газом на рынке Евросоюза. Такая проблема обсуждалась еще несколько лет назад, но планы выстраиваются на позитивной оценке, что такого в Европе не произойдет», - заключает Фролов.
Предполагается, что в Евросоюзе вырастет импорт газа из-за того, что производство на старом континенте продолжит сокращаться.
«В ближайшее время закроют крупнейшее в ЕС месторождение Гронинген, а это 20 млрд кубов газа в год, вместе с ним сокращается добыча в Северном море. Запасы газа в ЕС подошли к той черте, когда проще увеличивать импорт, чем развивать добычу», - резюмирует Фролов.
Благодаря этому сделан вывод, что спрос на газ в ЕС вырастет, а удовлетворять его будут российские компании. Конкуренцию между ними исключают на том основании, что рынки СПГ и природного газа являются разными сферами.
«Российский СПГ по данной логике будет бороться с поставками сырья из Катара, США и Алжира, а не «Газпрома». Стратегия является разумной, а мы в ближайшие годы увидим, насколько она оправданна», - констатирует Фролов.
Пока сложно делать выводы из-за старта проектов на Ямале, атипичного 2020 года и падения спроса на европейском газовом рынке.

СПГ-проекты получают огромные льготы

«Если посмотреть на Налоговый кодекс РФ, то нефтегазовые проекты как максимум могут не платить 60% налоговой нагрузки. И только одна категория не платит налоги в течение многих лет – СПГ-проекты «Новатэка»», - заключает Фролов.
Возникает вопрос, а в чем заключается государственный интерес? Есть плюсы по освоению территорий, созданию транспортной инфраструктуры и т. д., но на Ямале реализованы проекты «Газпрома», которые не получали таких льгот.
Российские СПГ-успехи достигнуты на базе сверхльготных режимов и пока мало чего приносят в бюджет. Увеличение СПГ-добычи в три с половиной раза за 15 лет заставит пролонгировать данный режим на новые начинания.

В России исключили возможность газовой конкуренции

Министр энергетики России Николай Шульгинов исключил возможность конкуренции между российскими трубопроводным и сжиженным природным газом (СПГ) при поставках в Европу. В интервью журналу «Энергетическая политика» он заявил, что проблема скорее надумана, ведь в регионе есть страны, куда не дотягивается российская труба.
По его словам, закупать российский СПГ могла бы, например, Испания. Кроме того, российские компании в состоянии оперативно отправлять свою продукцию на другие рынки, где цены растут.
Глава ведомства указал, что конкурентом для российского трубопроводного газа является СПГ из Катара и США, но стабильность поставок по газопроводам выглядит преимуществом. При этом Шульгинов подчеркнул, что Россия должна развивать СПГ, пока есть окно возможностей, а для этого надо осваивать Арктику, в том числе полуострова Ямал и Таймыр.
Коснувшись темы строящегося газопровода «Северный поток-2», чиновник напомнил слова вице-премьера Александра Новака, который пообещал, что до конца года проект заработает.
Что касается возможных поставок водорода по нему, то эта идея пока под вопросом. Шульгинов отметил, что нет стандартов для строительства таких труб и пропорций смеси. Тема по-прежнему сложная, и разработки в этом отношении ведутся. Он напомнил, что перед Россией стоит задача занять 20 процентов мирового рынка водорода во всех нишах.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 мая цена на газ в Европе рекордно выросла с середины января. Тысяча кубометров торговалась на уровне 286 долларов. Причиной такой динамики стало сокращение поставок СПГ.

Лавров сообщил, что РФ предложила Пакистану поставки российского СПГ

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Москва предложила Пакистану поставки сжиженного природного газа. Об этом сообщает РИА «Новости».
Сейчас российская сторона ждет ответа, добавил глава МИД.
«Некоторое время назад был обоюдный интерес к поставкам российского сжиженного природного газа по линии компаний «Газпром», «Роснефть» и «Новатэк». Соответствующие предложения были сделаны, мы ожидаем реакции наших пакистанских партнеров», — пояснил Лавров.
Лавров рассказал об этом после переговоров с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.
Кроме того, российский министр отметил, что РФ рассчитывает на согласование всех вопросов по проекту строительства газопровода «Север — Юг».
«У нас есть соответствующее межправительственное соглашение 2015 года, сейчас уточняются некоторые вопросы, которые станут частью протокола к этому соглашению», — сказал министр иностранных дел России.
Экономика,Михаил Мишустин,Александр Фролов,Николай Шульгинов,Александр Новак,Сергей Лавров,Новатэк,Роснефть,Shell,Газпром,Минэнерго,МИД,Правительство РФ,ЕС,ФБА "Экономика сегодня",
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