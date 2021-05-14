Мировое лидерство РФ: специалисты дали прогноз по экспорту СПГ странами

Экспорт сжиженного природного газа из России к 2040 году увеличится более чем на 200% - до 97 млн тонн. Таким образом, страна продемонстрирует наибольший рост по данному показателю, говорится в ежегодном прогнозе рынка СПГ компании Royal Dutch Shell

Фото: ПАО "Газпром" ПАО "Газпром"

Конкуренцию России составят страны Африки, где экспорт СПГ увеличится на 193% или 83 млн тонн и достигнет 126 млн тонн. Сейчас Африка обладает 7,1% разведанных запасов природного газа на планете, а к 2024 году на неё будет приходится около 10% мировой газодобычи.

По предположениям аналитиков, экспорт сырья США возрастёт на 188%, а страны Ближнего Востока нарастят экспорт сырья всего на 45%.

В марте экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США побил абсолютный рекорд с 2016 года. Он достиг 10,5 млрд кубических футов в день. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежемесячный краткосрочный прогноз управления энергетической информации Минэнерго США.

Экспорт СПГ из США установил абсолютный рекорд в марте 2021 года на уровне 10,5 миллиарда кубических футов в день и в среднем составил 9,2 миллиарда кубических футов в день в апреле — максимальный экспорт сжиженного природного газа для этих месяцев с тех пор, как США стали экспортёрами в 2016 году, — говорится в документе.

Минэнерго уточнили, что большая часть экспорта СПГ из США в прошлом году была ориентирована на азиатский рынок. Начиная с февраля текущего года большая его часть отправляется в Европу.

Производство СПГ в России остается сложной темой, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил программу развития СПГ. Ее цель заключается в увеличении производства СПГ в России и достижении отметки в 140 млн тонн сжиженного газа в год.

В документе представлены различные мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности отрасли.

Правительство РФ предлагает выровнять условия господдержки СПГ-проектов, реализующихся в одинаковых климатических зонах, проводить регулярный мониторинг крупнотоннажных производств и разработать стимулы для геологоразведки в Арктике.

Отрадно, что главной задачей названо производство отечественного оборудования для сжижения газа. У России есть опыт проекта «Ямал СПГ» компании «Новатэк» , в котором российская техника, если и присутствует, то в минимальном объеме.

Большое внимание уделено малотоннажному производству СПГ, который планируется использовать для газификации отдаленных регионов РФ. Основными зонами добычи обозначены Ямал, Гыдан, Красноярский край, а в перспективе – арктический шельф.

По будущему СПГ в РФ есть вопросы

В 2020 производство СПГ в России выросло до 30,5 млн тонн сырья в год. Получается, что за 14 лет нужно увеличить производство в три с половиной раза, но СПГ – это не просто природный газ: для его производства требуются заводские мощности.

Россия обладает СПГ-заводом на Сахалине компании «Газпром» и заводом «Ямал СПГ» компании «Новатэк». Строится второй «новатэковский» проект - «Арктик СПГ-2», развиваются идеи «Газпрома» по заводу «Балтийский СПГ» в порте Усть-Луга.

Еще надо расширить производство на «Ямал СПГ», но даже если все просуммировать, то выйдет не больше 70 млн тонн СПГ в год, так что для 140 млн тонн произведенного сырья РФ нужно в два раза больше СПГ-проектов, а это огромные капиталовложения.

Расчетная стоимость «Ямал СПГ» составляет 27 млрд долларов. Завод производит сырья больше плана (16,5 млн тонн СПГ): в 2020 году его выпуск составил 18,4 млн тонн СПГ, но в любом случае каждые 10 млн тонн сырья в год обойдутся в копеечку.

Если РФ наладит производство оборудования по сжижению, то инвестиционные цифры уменьшаются, но это требует времени, пусть в проекте «Арктик СПГ-2» обещают более высокую долю российской техники, чем в «Ямал СПГ».

Только главная проблема не в этом: «Ямал СПГ» не платит налогов в федеральный бюджет. Мало того, что государство гарантирует иностранные инвестиции в данный проект, но и предоставляет ему колоссальную налоговую скидку.

Ключевым остается европейский рынок

«Ситуация действительно непростая. СПГ в России развивается противоречиво как с точки зрения налогооблажения, так и конкуренции между российскими энергетическими компаниями за целевые рынки. Одно дело, когда в РФ производится 30 млн тонн СПГ в год, из которых две трети идут на европейский рынок в момент максимального спроса, а другое дело, когда производство увеличится кратно. Объем газовых рынков до сих пор остается дискуссионным вопросом», - констатирует Фролов.

РФ в 2020 году поставила 22 млн тонн СПГ на европейский рынок, но одновременно с этим на 20 млрд кубов упал экспорт трубопроводного газа. Корреляция между данными событиями небольшая, но в случае резкого роста производства СПГ ситуация изменится.

«Создается риск конкуренции между СПГ и российским трубопроводным газом на рынке Евросоюза. Такая проблема обсуждалась еще несколько лет назад, но планы выстраиваются на позитивной оценке, что такого в Европе не произойдет», - заключает Фролов.

Предполагается, что в Евросоюзе вырастет импорт газа из-за того, что производство на старом континенте продолжит сокращаться.

«В ближайшее время закроют крупнейшее в ЕС месторождение Гронинген, а это 20 млрд кубов газа в год, вместе с ним сокращается добыча в Северном море. Запасы газа в ЕС подошли к той черте, когда проще увеличивать импорт, чем развивать добычу», - резюмирует Фролов.

Благодаря этому сделан вывод, что спрос на газ в ЕС вырастет, а удовлетворять его будут российские компании. Конкуренцию между ними исключают на том основании, что рынки СПГ и природного газа являются разными сферами.

«Российский СПГ по данной логике будет бороться с поставками сырья из Катара, США и Алжира, а не «Газпрома». Стратегия является разумной, а мы в ближайшие годы увидим, насколько она оправданна», - констатирует Фролов.

Пока сложно делать выводы из-за старта проектов на Ямале, атипичного 2020 года и падения спроса на европейском газовом рынке.

СПГ-проекты получают огромные льготы

«Если посмотреть на Налоговый кодекс РФ, то нефтегазовые проекты как максимум могут не платить 60% налоговой нагрузки. И только одна категория не платит налоги в течение многих лет – СПГ-проекты «Новатэка»», - заключает Фролов.

Возникает вопрос, а в чем заключается государственный интерес? Есть плюсы по освоению территорий, созданию транспортной инфраструктуры и т. д., но на Ямале реализованы проекты «Газпрома», которые не получали таких льгот.

Российские СПГ-успехи достигнуты на базе сверхльготных режимов и пока мало чего приносят в бюджет. Увеличение СПГ-добычи в три с половиной раза за 15 лет заставит пролонгировать данный режим на новые начинания.

Министр энергетики России Николай Шульгинов исключил возможность конкуренции между российскими трубопроводным и сжиженным природным газом (СПГ) при поставках в Европу. В интервью журналу «Энергетическая политика» он заявил, что проблема скорее надумана, ведь в регионе есть страны, куда не дотягивается российская труба.

По его словам, закупать российский СПГ могла бы, например, Испания. Кроме того, российские компании в состоянии оперативно отправлять свою продукцию на другие рынки, где цены растут.

Глава ведомства указал, что конкурентом для российского трубопроводного газа является СПГ из Катара и США, но стабильность поставок по газопроводам выглядит преимуществом. При этом Шульгинов подчеркнул, что Россия должна развивать СПГ, пока есть окно возможностей, а для этого надо осваивать Арктику, в том числе полуострова Ямал и Таймыр.

Коснувшись темы строящегося газопровода «Северный поток-2», чиновник напомнил слова вице-премьера Александра Новака , который пообещал, что до конца года проект заработает.

Что касается возможных поставок водорода по нему, то эта идея пока под вопросом. Шульгинов отметил, что нет стандартов для строительства таких труб и пропорций смеси. Тема по-прежнему сложная, и разработки в этом отношении ведутся. Он напомнил, что перед Россией стоит задача занять 20 процентов мирового рынка водорода во всех нишах.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 мая цена на газ в Европе рекордно выросла с середины января. Тысяча кубометров торговалась на уровне 286 долларов. Причиной такой динамики стало сокращение поставок СПГ.

Сейчас российская сторона ждет ответа, добавил глава МИД.

«Некоторое время назад был обоюдный интерес к поставкам российского сжиженного природного газа по линии компаний «Газпром», «Роснефть» и «Новатэк». Соответствующие предложения были сделаны, мы ожидаем реакции наших пакистанских партнеров», — пояснил Лавров.

Лавров рассказал об этом после переговоров с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

Кроме того, российский министр отметил, что РФ рассчитывает на согласование всех вопросов по проекту строительства газопровода «Север — Юг».