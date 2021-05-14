Вашингтон отрезал Белоруссию от главного источника доходов

Белоруссия может лишиться главного источника экспортных доходов из-за санкций США против крупнейшего НПЗ страны «Нафтан».
Как сообщает
издание «Капитал страны» со ссылкой на ценовое агентство Argus, несколько европейских банков уже отказываются от финансирования долларовых сделок по реализации белорусских нефтепродуктов.
Кроме того, трейдеры ожидают, что Европейский союз
вскоре может ввести аналогичные санкции, что сделает невозможным финансирование таких сделок и в евро.
«Даже одна транзакция может быть истолкована как нарушение постановления властей США. Несмотря на то, что запрет на работу с белорусскими компаниями распространяется на частные и юридические лица США, санкции осложнят возможность оплаты белорусских грузов в долларах и для предприятий других стран», - заявили в агентстве.
На реализацию нефтепродуктов, полученных из дешевой российской нефти, приходится порядка 20% валютной выручки Белоруссии. Санкции против нефтяного сектора могут нанести экономике Белоруссии непоправимый урон.
Издание отмечает, что у страны осталось всего 6,9 млрд долларов золотовалютных резервов, из которых «живых» денег всего 2,8 млрд. С начала года золотовалютные резервы сократились на 25%. Этих денег не хватит на покрытие трехмесячного импорта. При этом внешний долг Белоруссии на начало 2021 года составлял 42,1 млрд долларов.
Ранее, как писал «Рамблер», агентство Reuters предположило, что ряд российских компаний задумались о приостановке сотрудничества с белорусским нефтеперерабатывающим заводом «Нафтан» из-за опасений оказаться под санкциями США.