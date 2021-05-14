Вашингтон отрезал Белоруссию от главного источника доходов

Издание отмечает, что у страны осталось всего 6,9 млрд долларов золотовалютных резервов, из которых «живых» денег всего 2,8 млрд. С начала года золотовалютные резервы сократились на 25%. Этих денег не хватит на покрытие трехмесячного импорта. При этом внешний долг Белоруссии на начало 2021 года составлял 42,1 млрд долларов.