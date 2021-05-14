Дерипаска создаст «мозговой центр» для влияния на ЦБ

Бизнесмен планирует привлечь широкий круг ученых для анализа экономической ситуации и выработки предложений. Предполагается, что в этой работе примут участие как российские, так и зарубежные специалисты.

На исследования будут выделяться гранты, а результаты будут направляться в профильные ведомства для оценки и принятия решений. первый этап программы поддержки ученых-экономистов рассчитан на 3 года.