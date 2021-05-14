Дерипаска создаст «мозговой центр» для влияния на ЦБ

Как сообщают «Ведомости», «мозговой центр» Дерипаски будет разрабатывать предложения по корректировке экономической и денежно-кредитной политики России. Таким образом, Дерипаска намерен повлиять на политику Центробанка, действия которого он последовательно критикует.
Бизнесмен планирует привлечь широкий круг ученых для анализа экономической ситуации и выработки предложений. Предполагается, что в этой работе примут участие как российские, так и зарубежные специалисты.
На исследования будут выделяться гранты, а результаты будут направляться в профильные ведомства для оценки и принятия решений. первый этап программы поддержки ученых-экономистов рассчитан на 3 года.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в статье для «Ведомостей» Олег Дерипаска заявил, что ЦБ «демонстративно отвернулся» от проблемы экономического роста России, «год за годом» игнорирует проблему развития долгового рынка внутренних облигаций РФ и не торопится вводить современные цифровые технологии для трансграничных платежей.
«Нужно честно сказать, что сегодня самая большая проблема на пути экономического роста – это позиция ЦБ», - написал Дерипаска и предложил подчинить ЦБ правительству, чтобы можно было «спрашивать с одной команды».