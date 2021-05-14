Бензин и топливо подорожали в 24 российских субъектах

Автомобильное топливо за неделю с 4 по 11 мая подорожало в 24 центрах субъектов РФ, говорится в мониторинге Росстата

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Более всего автомобильный бензин подорожал в Белгороде – на 0,3%.

В пяти российских регионах бензин и дизельное топливо подешевели. Наиболее заметное снижение цен произошло в Симферополе – на 0,2%.

На заправках Москвы и Санкт-Петербурга цены на бензин за прошедшую неделю не изменились.

В среднем по России рост цен на автомобильное топливо составил 1 копейку.

Бензин марки АИ-92 в среднем по стране стоил 45,01 рубля, марки АИ-95 – 48,62 рубля, марки АИ-98 – 55,26 рубля. Дизельное топливо выросло в цене на 2 копейки, до 49,55 рубля за литр.

В Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,29 до 45,80 рубля, марки АИ-95 – от 48,60 до 51,99 рубля, марки АИ-98 – от 49,99 до 58,19 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 43,60 до 45,59 рубля, марки АИ-95 – от 47,20 до 49,98 рубля, марки АИ-98 – от 55,40 до 57,66 рубля за литр.