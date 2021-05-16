"Готовы платить 100 тысяч": Рестораны и гостиницы срочно ищут людей

Российские отельеры и рестораторы в преддверии летнего сезона столкнулись с серьезнейшей проблемой — нехваткой персонала, пишут «Известия» . По сравнению с допандемийными показателями количество вакансий в этой сфере выросло в три раза.

Фото: ТАСС ТАСС

В сервисе «Зарплаты.ру» представлено около 20 тысяч вакансий — рестораны и гостиницы ищут сотрудников по всей стране. Причем в апреле количество предложений в этих категориях превысило уровень прошлого года на 73%.

В исследовании, имеющемся в распоряжении «Известий», говорится, что среди лидеров по числу вакансий в заведениях общепита и сферы гостеприимства — Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Причем в большинстве случаев от соискателей даже не требуют опыта работы, многие рассматривают иногородних кандидатов.

В ресторанном бизнесе самые большие зарплаты предлагают в Екатеринбурге: официантам там готовы платить до 80 тысяч рублей, поварам — до 100 тысяч. На Алтае, в Краснодарском крае и Крыму ищут горничных, предлагая им 30-40 тысяч рублей.

Руководитель департамента аналитики сервиса «Зарплаты.ру» Юрий Михеев рассказал «Известиям», что острая нехватка сотрудников в ресторанной и туристической сферах связана в первую очередь с последствиями пандемии, а не с традиционными сезонными изменениями спроса.

По его мнению, причин такого бурного роста две: закрытие границ, которое привело к активному росту туристического бизнеса внутри страны, а также нехватка мигрантов, которые ранее трудились на рабочих специальностях в общепите и сфере гостеприимства.

При этом, по его данным, активного интереса со стороны соискателей исследователи не наблюдают.

Руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова отмечает, что конкурс — то есть соотношение количества активных резюме и вакансий — низкий. Рынок труда, по ее словам, «на стороне соискателя», при этом эксперт описывает несколько иную картину.