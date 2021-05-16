"Готовы платить 100 тысяч": Рестораны и гостиницы срочно ищут людей

Российские отельеры и рестораторы в преддверии летнего сезона столкнулись с серьезнейшей проблемой — нехваткой персонала, пишут «Известия»
. По сравнению с допандемийными показателями количество вакансий в этой сфере выросло в три раза.
В сервисе «Зарплаты.ру» представлено около 20 тысяч вакансий — рестораны и гостиницы ищут сотрудников по всей стране. Причем в апреле количество предложений в этих категориях превысило уровень прошлого года на 73%.
В исследовании, имеющемся в распоряжении «Известий», говорится, что среди лидеров по числу вакансий в заведениях общепита и сферы гостеприимства — Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Причем в большинстве случаев от соискателей даже не требуют опыта работы, многие рассматривают иногородних кандидатов.
В ресторанном бизнесе самые большие зарплаты предлагают в Екатеринбурге: официантам там готовы платить до 80 тысяч рублей, поварам — до 100 тысяч. На Алтае, в Краснодарском крае и Крыму ищут горничных, предлагая им 30-40 тысяч рублей.
Руководитель департамента аналитики сервиса «Зарплаты.ру» Юрий Михеев
рассказал «Известиям», что острая нехватка сотрудников в ресторанной и туристической сферах связана в первую очередь с последствиями пандемии, а не с традиционными сезонными изменениями спроса.
По его мнению, причин такого бурного роста две: закрытие границ, которое привело к активному росту туристического бизнеса внутри страны, а также нехватка мигрантов, которые ранее трудились на рабочих специальностях в общепите и сфере гостеприимства.
При этом, по его данным, активного интереса со стороны соискателей исследователи не наблюдают.
Руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова
отмечает, что конкурс — то есть соотношение количества активных резюме и вакансий — низкий. Рынок труда, по ее словам, «на стороне соискателя», при этом эксперт описывает несколько иную картину.
«В сфере туризма, гостиничного бизнеса и кейтеринга число вакансий пока ниже, чем в доковидный период. В общепите же ситуация иная: вакансий сейчас на 61% больше, чем в апреле 2019 года», — сказала Голованова. При этом соискателей за год в сегменте рынка труда «туризм, гостиницы, общественное питание» в целом стало меньше на 10%, заявила она.