Курс доллара: Названы условия падения рубля

Колебания курса национальной валюты России во многом зависят от внешних факторов, в частности ситуации с нефтью и новостей из США. Негативно на курс доллара может повлиять падение внешних рынков и рост рисков, заявил
«Свободной прессе» ведущий аналитик QBF Олег Богданов
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По его словам, на прошлой неделе колебания курса российской валюты по отношению к доллару зависели от цен на нефть из-за проблем с трубопроводом Colonial Pipeline, а также из-за данных по инфляции в США.
Рост цен на нефть, которые на фоне новостей о нефтепроводе приблизились к 70 долларам за баррель Brent, привел к колебаниям курс доллара в пределах 20 30 копеек. А показатели потребительской инфляции в США, оказавшиеся достаточно высокими, оказали негативное влияние на рынки акций. После их падения рубль просел до 74.7. Однако, когда ситуация стабилизировалась, курс доллара вернулся к значению в 74 рубля.
Эксперт уверен, что негативное влияние на рубль могут оказать новые падения рынков акций и рост рисков. В этом случае российская национальная валюта начнет «тестировать» планку в 75 рублей за доллар. При этом в стабильной обстановке рубль может укрепиться до значения в 73.5.
«Рамблер» писал, что российские эксперты прогнозируют положительную динамику курса рубля к началу лета. Так, по мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Николая Мрочковского, на российскую валюту хорошо повлияют набирающая обороты вакцинация и, как следствие, повышение спроса на нефть, а также отсутствие туристического спроса на валюту и обесценивание доллара.
При этом главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев
уверен, что позитивное влияние рубль и российские активы должна оказать встреча дипломатов России и США, запланированная на 20 мая. На ней будут обсуждаться детали предстоящих переговоров лидеров двух стран. Ожидается, что встреча президентов Владимира Путина
и Джо Байдена
будет способствовать снятию геополитической напряженности.