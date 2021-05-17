ФРГ разрешила продолжить строительство «Севпотока-2»

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) позволило продолжить строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Германии. Об этом пишет
«Коммерсант».
Напомним, что 4 мая BSH приостановило разрешение на строительство до конца месяца из-за иска экологов. По их словам, территория района прокладки «Северного потока-2» имеет особое значение для гнездовых птиц. После рассмотрения иска ведомство приняло решение позволить возобновление прокладки труб.
Согласно пресс-релизу BSH, процесс строительства на данном коротком участке «не окажет какого-либо значительного неблагоприятного воздействия на охраняемые виды птиц».
BSH ссылается на свою поправку от 14 января 2021 года, которая позволяет разрешить строительство с применением корабля-трубоукладчика с якорным позиционированием.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что в Евросоюзе
произошел раскол из-за «Северного потока-2».