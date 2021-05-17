Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

ФРГ разрешила продолжить строительство «Севпотока-2»

Лера Букина
28 минут назад
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) позволило продолжить строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Германии. Об этом пишет «Коммерсант».
ФРГ разрешила продолжить строительство «Севпотока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Напомним, что 4 мая BSH приостановило разрешение на строительство до конца месяца из-за иска экологов. По их словам, территория района прокладки «Северного потока-2» имеет особое значение для гнездовых птиц. После рассмотрения иска ведомство приняло решение позволить возобновление прокладки труб.
Согласно пресс-релизу BSH, процесс строительства на данном коротком участке «не окажет какого-либо значительного неблагоприятного воздействия на охраняемые виды птиц».
BSH ссылается на свою поправку от 14 января 2021 года, которая позволяет разрешить строительство с применением корабля-трубоукладчика с якорным позиционированием.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Евросоюзе произошел раскол из-за «Северного потока-2».
Экономика,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители