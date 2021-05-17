ФРГ разрешила продолжить строительство «Севпотока-2»

Напомним, что 4 мая BSH приостановило разрешение на строительство до конца месяца из-за иска экологов. По их словам, территория района прокладки «Северного потока-2» имеет особое значение для гнездовых птиц. После рассмотрения иска ведомство приняло решение позволить возобновление прокладки труб.