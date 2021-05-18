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В России могут изменить метод подсчета инфляции

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
В России задумались о включении расходов на содержание жилой недвижимости в расчет индекса потребительских цен (ИЦП), который является одним из основных инструментов измерения инфляции, пишут "Известия", ссылаясь на два близких к правительству источника. По словам собеседников издания, траты на жилье могут включить в расчет ИПЦ не напрямую, а в виде вмененной ренты — стоимости услуг на содержание недвижимости владельцами. В таком случае цена на жилье не будет влиять на показатель, подсчитываться станут расходы на его ремонт или страховку. Новость дополняется.
Экономика,газета "Известия",
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