Россия планирует ограничить экспорт леса

В России могут приостановить экспорт пиломатериалов. По информации «Коммерсанта»
, это связано с дефицитом леса в стране и подъемом цен на сырье.
Министерство промышленности и торговли
также намерено включить пиломатериалы в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров. РБК
со ссылкой на пресс-службу министерства сообщило, что Минпромторг не исключает введения вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с влажностью более 22%.
По данным Ассоциации деревянного домостроения, стоимость досок с апреля 2020 года по апрель 2021-го увеличилась вдвое. Год назад 1 куб. м доски стоил 11–13 тыс. рублей, сейчас — 22–26 тыс. рублей.
В Минпромторге пояснили, что рост цен связан с их ростом на мировом рынке. По данным ведомства, за рубежом цены превышают внутренние российские на 7–30% в зависимости от вида продукции. Рост цен в мире произошел из-за стабилизации мировой экономики. При этом на мировом рынке уже есть предпосылки корректировки цен на продукцию лесопромышленного комплекса до уровня 2019 года — начала 2020 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ритейлеры и производители отчитаются перед Министерством промышленности и торговли о ценах на мясо. В правительстве и Минпромторге состоялись совещания, в ходе которых представители последнего выразили обеспокоенность ростом оптовых цен на мясо в преддверии майских праздников и попросили ритейлеров и производителей рассказать об их динамике и объяснить причины роста. Также ведомство призвало ритейлеров не принимать существенное повышение цен от производителей.