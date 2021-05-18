Россия планирует ограничить экспорт леса

В России могут приостановить экспорт пиломатериалов. По информации «Коммерсанта» , это связано с дефицитом леса в стране и подъемом цен на сырье.

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Министерство промышленности и торговли также намерено включить пиломатериалы в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров. РБК со ссылкой на пресс-службу министерства сообщило, что Минпромторг не исключает введения вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с влажностью более 22%.

По данным Ассоциации деревянного домостроения, стоимость досок с апреля 2020 года по апрель 2021-го увеличилась вдвое. Год назад 1 куб. м доски стоил 11–13 тыс. рублей, сейчас — 22–26 тыс. рублей.

В Минпромторге пояснили, что рост цен связан с их ростом на мировом рынке. По данным ведомства, за рубежом цены превышают внутренние российские на 7–30% в зависимости от вида продукции. Рост цен в мире произошел из-за стабилизации мировой экономики. При этом на мировом рынке уже есть предпосылки корректировки цен на продукцию лесопромышленного комплекса до уровня 2019 года — начала 2020 года.