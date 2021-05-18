Курс доллара: как не прогореть на валюте

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина
, при создании долгосрочных валютных накоплений практически не имеют значения незначительные колебания курса доллара. Об этом пишет
«Прайм».
Он отметил, что вложения в иностранную валюту, несмотря на нестабильность курса, являются одним из способов защиты долгосрочных накоплений, либо возможностью накопить на отпуск за рубежом.
При планомерной покупке долларов можно особо не задумываться о скачках курса, так как даже если одна из закупок валюты попадет на неблагоприятный для рынка период, это не приведет к существенной просадке валютных накоплений, пояснил эксперт.
При этом Дмитрий Бабин посоветовал все же избегать экстремальных виражей курса доллара, в том числе и когда на рынке наблюдается ажиотажный спрос на валюту.
Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты посоветовали россиянам, думающим о вложении своих накоплений в валюту, определяться быстрее. По словам создателя клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егора Клопенко, в долларах инфляция не так остро ощущается, как в рублях. Плюс высока вероятность нового скачка курса из-за возможного обострения отношений между США и Россией. В случае неблагоприятного развития событий россиян ждет курс в 75-85 рублей за доллар, уверен он.