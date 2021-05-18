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Курс доллара: как не прогореть на валюте

Елена Прошина
1 час назад
По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, при создании долгосрочных валютных накоплений практически не имеют значения незначительные колебания курса доллара. Об этом пишет «Прайм».
Курс доллара: как не прогореть на валюте
Фото: ТАССТАСС
Он отметил, что вложения в иностранную валюту, несмотря на нестабильность курса, являются одним из способов защиты долгосрочных накоплений, либо возможностью накопить на отпуск за рубежом.
При планомерной покупке долларов можно особо не задумываться о скачках курса, так как даже если одна из закупок валюты попадет на неблагоприятный для рынка период, это не приведет к существенной просадке валютных накоплений, пояснил эксперт.
При этом Дмитрий Бабин посоветовал все же избегать экстремальных виражей курса доллара, в том числе и когда на рынке наблюдается ажиотажный спрос на валюту.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты посоветовали россиянам, думающим о вложении своих накоплений в валюту, определяться быстрее. По словам создателя клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егора Клопенко, в долларах инфляция не так остро ощущается, как в рублях. Плюс высока вероятность нового скачка курса из-за возможного обострения отношений между США и Россией. В случае неблагоприятного развития событий россиян ждет курс в 75-85 рублей за доллар, уверен он.
Экономика,Дмитрий Бабин,
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