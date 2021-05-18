Курс доллара: как не прогореть на валюте

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина , при создании долгосрочных валютных накоплений практически не имеют значения незначительные колебания курса доллара. Об этом пишет «Прайм».

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Он отметил, что вложения в иностранную валюту, несмотря на нестабильность курса, являются одним из способов защиты долгосрочных накоплений, либо возможностью накопить на отпуск за рубежом.

При планомерной покупке долларов можно особо не задумываться о скачках курса, так как даже если одна из закупок валюты попадет на неблагоприятный для рынка период, это не приведет к существенной просадке валютных накоплений, пояснил эксперт.

При этом Дмитрий Бабин посоветовал все же избегать экстремальных виражей курса доллара, в том числе и когда на рынке наблюдается ажиотажный спрос на валюту.