Добрый ядерный сосед: что известно о новом проекте Путина и Си Цзиньпина

Владимир Путин и Си Цзиньпин 19 мая откроют новый совместный ядерный проект России и Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР. Подробности проекта засекречены. Китайский МИД лишь сообщил, что лидеры будут участвовать в презентации по видеосвязи. О каком именно объекте идет речь, там не уточнили.

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Ранее Россия и Китай сотрудничали в строительстве четырех энергоблоков Тяньваньской АЭС и демонстрационного ядерного реактора на быстрых нейтронах CEFR. Что говорят о проекте в Пекине? Рассказывает российский журналист в Китае Константин Щепин.

«Судя по открытой информации, у нас в ядерной энергетике уже существует очень много проектов. Это знаменитая Тяньваньская АЭС, которая сооружается в провинции Цзянсу и в которой строятся все новые и новые энергоблоки на базе наших реакторов ВВЭР-1200. Это заводы по обогащению урана в провинции Ганьсу. Говорят о том, что Пекин и Москва уже давно осуществляют проект нового поколения реактора на быстрых нейтронах где-то под Пекином. Но в официальных медиа об этом информации существует очень мало. Может быть, как раз-таки официально введут в эксплуатацию этот экспериментальный реактор. Это мои догадки. В Пекине об этом пока ничего не пишут, это именно прошло сообщение, все были удивлены, все вдохновлены, все замерли в ожидании и раскрыли глаза — что же это будет. Но пока что народ недоумевает. Может быть, это также будет запуск нового проекта: Китай и Россия уже довольно давно, по-моему, еще в прошлом или позапрошлом году, договорились о строительстве станций атомных на северо-востоке Китая. Пока не понятно».

В июне 2018 года Владимир Путин после визита в Китай сообщил, что страны договорились о строительстве «Росатомом» двух энергоблоков Тяньваньской АЭС, а также согласовали строительство в Китае еще одной атомной станции российского дизайна. Строительство планировалось начать в декабре 2020 года.

Представители «Росатома» и Китайской национальной атомной корпорации уже подписали генеральный контракт на возведение седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, в мае планируется «возвести первый бетон на седьмом энергоблоке».

Работы по физическому пуску АЭС «Тяньвань» в Китае были завершены 30 сентября при участии госкорпорации «Росатом», сообщает пресс-служба компании.

Последним этапом работ по запуску Тьянваньской АЭС стал вывод энергоблока 4 на максимальную мощность, который был произведен 30 сентября при техническом содействии специалистов Инжинирингового дивизиона «Росатома».

В «Росатоме» отметили, что работы по физическому пуску реактора были выполнены с опережением графика.

Российская и китайская стороны подписали меморандум о создании лунной станции. Об этом говорится на сайте «Роскосмоса»

Представители правительств России и Китая — глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь — подписали договор о сотрудничестве в формате видеоконференции. Стороны договорились руководствоваться «принципами паритетного распределения прав и обязанностей» и использовать «космическое пространство в мирных целях в интересах всего человечества».

В меморандуме уточняется, что запланированная лунная станция предназначена «для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ», рассматривается дальнейшая перспектива присутствия непосредственно человека на Луне. Соглашение подразумевает как совместное планирование, разработку и реализацию проекта, так и его презентацию мировому сообществу.

«Россия и Китай традиционно стремятся к развитию сотрудничества в области космических технологий», — уточняется в заключении договора.

Также документ подразумевает сотрудничество российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1» (ОА) и китайской миссии исследования полярной области Луны «Чанъэ-7».

В конце 2020 года Китай, ранее отправивший на Луну миссию, установил национальный флаг на поверхности естественного спутника Земли. Таким образом, страна стала третьей — после США и СССР — державой, установившей свой флаг на Луне.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который Россия и Китай договорились автоматически продлить на очередной пятилетний срок, будет наполняться с учетом новых реалий, придаст импульс развитию двусторонних отношений, сказал глава МИД КНР Ван И.

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«В этом году отмечается 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который имеет очень важное значение. За последние 20 лет данный договор заложил прочную правовую основу для здорового, устойчивого развития российско-китайских отношений и способствовал оптимизации и модернизации двусторонних отношений. Мы договорились об автоматическом продлении данного договора, и мы должны постоянно придавать этому договору новое наполнение с учетом реалий эпохи, чтобы он адаптировался к новым условиям российско-китайских отношений. Думаю, что данный договор непременно поможет достичь нам новых договоренностей и придать новый импульс развитию отношений», – приводит ТАСС заявление главы МИД КНР, сделанное перед переговорами с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как отметил Ван И, в последние дни «горстки европейских сил выступают на международной арене с обвинениями в адрес Китая и России, но они знают, что [это] ложь под надуманным предлогом, и [некогда успешные] попытки вмешиваться во внутренние дела Китая и России уже далеко ушли в прошлое». Ван И подчеркнул, что несмотря на изменение международной обстановки, «наша решимость отстаивать международную справедливость остается неизменной». «Эти попытки не могут воспрепятствовать шагам Китая вперед и не может менять историческую тенденцию», – заключил Ван И.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай. Ранее Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с КНР «успешно прошел проверку временем и зафиксированные в нем обязательства свято выполняются», благодаря документу отношения между странами вышли на «беспрецедентный уровень».

Напомним, 1 марта Минобороны КНР охарактеризовало российско-китайские отношения в военной сфере как партнерство по всестороннему стратегическому взаимодействию. В начале января министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что стратегическое сотрудничество России и Китая не имеет конца, верхнего предела и запретных зон.

В ноябре 2020 года в Пекине заявили о готовности Китая «бок о бок с Россией совместно противодействовать однобокой политике, протекционизму и гегемонии» государств, которые «наносят удар по международным отношениям и международному порядку». В октябре президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» допустил возможность заключения военного союза между Москвой и Пекином.

В сентябре 2020 года глава МИД Китая подчеркнул особое значение отношений с Россией, а председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы во Второй мировой заявил о готовности Китая объединить усилия с Россией ради всеобщих мира, безопасности и процветания для будущих поколений.

Торговля продовольственными товарами в последние годы стала одной из ключевых точек роста экономического сотрудничества между Китаем и Россией, заявил во вторник торгпред РФ в Китае Алексей Дахновский, выступая на церемонии открытия российского павильона на продовольственной выставке SIAL.

Во вторник в рамках международной продовольственной выставки SIAL в Шанхае открылся объединенный стенд Российской Федерации, на площади 400 квадратных метров представлены 18 российских компаний.

"Торговля сельскохозяйственной продукцией, пищевыми товарами в последние годы является одной из ключевых точек роста двустороннего экономического сотрудничества между нашими странами. Китай является крупнейшим импортером этой продукции, России есть что предложить из этой номенклатуры, высокое качество которой пользуется высоком спросом у китайского потребителя", — заявил Дахновский, следует из распространенной видеозаписи с церемонии открытия.

Он подчеркнул, что пандемия и карантинные меры, существующие сегодня в Китае, безусловно оказали негативное влияние на торговлю и в этой сфере. Однако, по словам торгпреда, за исключением морепродуктов, в первом квартале этого года объем экспорта российской продовольственной продукции в Китай вырос на 17,6%.

"Поэтому компании из России уделяют серьезное внимание работе на китайском рынке и работе на китайской международной выставке продовольствия. Мы уверены в том, что продукция российских компаний, представленная здесь, найдет своего потребителя. Я желаю всем участникам российской экспозиции успешной работы на выставке", — добавил Дахновский.

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых четырех месяцев 2021 года вырос на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,2 миллиарда долларов.

Официальный представитель минкоммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай ожидает, что товарооборот с Россией по итогам текущего года достигнет нового максимума.

По итогам 2020 года товарооборот между двумя странами упал на 2,9% и составил 107,76 миллиарда долларов.

Китай в 2019 году купил у России 121 вертолёт на сумму $2 млрд, сообщили в госкорпорации «Ростех».

Речь идёт о 68 вертолётах Ми-171, 18 вертолётах Ми-171Ш, 14 вертолётах Ми-171 с двигателем ВК-2500 и 21 вертолёте «Ансат». Все версии Ми-171 производятся на авиазаводе в Бурятии. На 86 вертолётов Китай планирует поставить украинские двигатели.

Стоимость только 100 вертолётов Ми-171 может превышать $2 млрд, оценил эксперт Константин Макиенко . Один «Ансат» может обойтись Китаю минимум в $3,3 млн.

Контракты на вертолёты — самые крупные из известных с Китаем после того, как Россия поставила КНР истребители Су-35 и зенитно-ракетные системы С-400, заявил представитель ВШЭ Василий Кашин . В Китае эксплуатируется около 500 вертолётов типа Ми-8 или Ми-17. В КНР производятся и свои вертолёты Z-20 и Z-18, но, судя по всему, их характеристики не удовлетворяют армию, предположил Кашин.

Министр иностранных дел Китая Ван И прокомментировал стратегические отношения между Пекином и Москвой. У них нет ни "запретных зон", ни "верхнего предела", цитирует РИА Новости дипломата, который дал интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая.

Глава МИД КНР признал, что в минувшем году китайско-российские отношения выдержали испытание пандемией и вышли на качественно новый уровень. При этом страны продолжают кооперироваться в вопросах сдерживания коронавирусной инфекции и исследований по разработке вакцин.