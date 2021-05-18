Прототип цифрового рубля появится в конце года

Концепцию цифрового рубля регулятор анонсировал в октябре 2020 года. Предполагается, что цифровой рубль будет представлять из себя уникальный цифровой код, хранящийся в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством, наравне с обычным рублем.