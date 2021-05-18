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Прототип цифрового рубля появится в конце года

Газета.Ru
2 часа назад
Прототип цифрового рубля будет создан в конце текущего года, сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. Ее слова приводит РИА «Новости».
Прототип цифрового рубля появится в конце года
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Мы сейчас выпустили концепцию цифрового рубля... Прототип мы делаем в конце года и дальше уже с рынком мы будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать», — рассказала зампред ЦБ.
Ранее Центробанк предложил сделать бесплатными переводы в цифровых рублях между физическими лицами. До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля.
Концепцию цифрового рубля регулятор анонсировал в октябре 2020 года. Предполагается, что цифровой рубль будет представлять из себя уникальный цифровой код, хранящийся в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством, наравне с обычным рублем.
Экономика,Ольга Скоробогатова,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,РИА Новости,
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