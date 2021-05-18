В Россию ввезли рекордный объем наличных евро

ЦБ РФ. Российские банки в марте 2021 года ввезли в страну максимальный объем евро за последний год - $997,7 млн, следует из данных

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Согласно материалам Банка России, объем ввезенных евро стал максимальным с марта 2020 года, когда банки ввезли в страну банкнот на сумму свыше $1,12 млрд.

В целом российские кредитные организации в марте 2021 года ввезли максимальный объем валюты с начала года - $1,7 млрд, что на треть больше результата февраля. Ввоз евро вырос на 42% за месяц, долларов США - на 27%, до $697,1 млн.