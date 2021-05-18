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В Россию ввезли рекордный объем наличных евро за год

ТАССиещё 3
3 часа назад
Российские банки в марте 2021 года ввезли в страну максимальный объем евро за последний год - $997,7 млн, следует из данных ЦБ РФ.
В Россию ввезли рекордный объем наличных евро
Фото: ТАССТАСС
Согласно материалам Банка России, объем ввезенных евро стал максимальным с марта 2020 года, когда банки ввезли в страну банкнот на сумму свыше $1,12 млрд.
В целом российские кредитные организации в марте 2021 года ввезли максимальный объем валюты с начала года - $1,7 млрд, что на треть больше результата февраля. Ввоз евро вырос на 42% за месяц, долларов США - на 27%, до $697,1 млн.
При этом банки в марте 2021 года вывезли из России иностранной валюты на $282,1 млн, в том числе долларов США - на $196,7 млн, евро - на $82,9 млн.
Экономика,Центральный банк России,
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