В Россию ввезли рекордный объем евро

Российские банки в марте ввезли в страну почти миллиард евро наличными – на 42% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ЦБ РФ.

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Объем ввезенных в РФ наличных долларов в марте увеличился на 26,8% по сравнению с февралем и достиг 697,1 млн.

В общей сложности банки ввезли наличные на сумму 1,7 млрд долларов, это превышает февральские значения на 34,3%.

Объем ввезенных евровых банкнот оказался максимальным с марта 2020 года, когда банки поставили рекорд по покупкам наличной иностранной валюты.

Тенденция к росту закупок иностранной наличности наблюдается с февраля. Тогда поставки в хранилища и кассы банков достигли 703,7 млн евро, что почти вдвое превышает показатели января и среднемесячные значения 2020 года.

Начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин связывает спрос на наличные евро с активизацией туристической активности населения, а также с актуальностью сбережений в валюте.

Ранее «Рамблер» писал, что аналитики организации Frank RB насчитали в России 300 тысяч долларовых миллионеров в России.