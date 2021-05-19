На повышение квалификации рабочих потратят миллиард рублей

Получить новые знания смогут сотрудники предприятий, которые вошли в Нацпроект «Производительность труда». Ответственным за обучение будет «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». Соответствующее постановление Правительства вступает в силу с 19 мая 2021 года.

Фото: worldskills.ru worldskills.ru

Как следует из текста документа, субсидии смогут получить организации — участники нацпроекта, с учетом утвержденного плана деятельности на текущий финансовый год и плановый период, включающий следующих 2 финансовых года.

Результатом предоставления субсидии является количество рабочих предприятий — участников нацпроекта, повысивших квалификацию с использованием инфраструктуры «Ворлдскиллс».

Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии осуществляется Министерством экономического развития и органами государственного финансового контроля.

Общий объём финансирования программы повышения квалификации до 2024 года составит свыше одного миллиарда рублей. За три года обучение по стандартам «Ворлдскиллс» пройдут 70 тысяч сотрудников, ещё 100 тысяч пополнят ряды движения рационализаторов, заявили в кабмине.

Предполагается, что основными базами передачи методик «Ворлдскиллс» для ускоренной профподготовки работников станут центры опережающей подготовки. Так же на базе предприятий — участников нацпроекта будут созданы «Точки кипения Hi-Tech» для обучения сотрудников предприятий различным формам и методам рационализаторства.

После окончания общего обучения будет сформирован рейтинг. Пятнадцать команд, которые наберут максимальное количество баллов, смогут открыть первые в России корпоративные центры опережающей подготовки и «Точки кипения Hi-Tech».