США готовят санкции против строящих «Севпоток-2» судов

Госдепартамент США считает целесообразным введение санкций против четырех судов, которые задействованы в строительстве российского газопровода «Северный поток-2», и четырех связанных с ними компаний. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Инициативу планируют включить в отчет Госдепа, который ведомство предоставит в конгресс в среду, 19 мая.

Как отмечается, противники проекта надеются на получение поддержки со стороны Германии: они ждут, что немецкая партия «Зеленые», выступающая против проекта, получит места в парламенте по итогам выборов в сентябре.

Как сообщает издание, такую меру раскритикуют конгрессмены, настаивающие на том, что деятельность компании попадает под санкции в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), принятого в 2019 году.

Axios ранее заявлял, что Госдеп не станет вводить санкции против оператора «Северного потока-2» и Варнига, объяснив это наличием национальных интересов США. Высокопоставленные сотрудники американской администрации считают, что введение санкций против конечных потребителей газа в Германии – единственный способ остановить проект. Вместе с тем власти США не готовы к разрыву отношений с ФРГ из-за «Северного потока-2».

Представитель Госдепартамента отказался от комментариев относительно отказа от санкций в отношении Nord Stream 2 AG, сообщает Politico.

«Администрация Байдена ясно дала понять, что газопровод «Северный поток-2» — это российский геополитический проект, который угрожает европейской энергетической безопасности, а также безопасности Украины и восточных союзников и партнеров по НАТО», — указал он.

По словам сотрудника Госдепа, США продолжат изучение организаций, задействованных в строительстве газопровода. Компании, участвующие в проекте, рискуют попасть под удар санкций.