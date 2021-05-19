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США готовят санкции против строящих «Севпоток-2» судов

Лера Букина
2 часа назад
Госдепартамент США считает целесообразным введение санкций против четырех судов, которые задействованы в строительстве российского газопровода «Северный поток-2», и четырех связанных с ними компаний. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
США готовят санкции против строящих «Севпоток-2» судов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Инициативу планируют включить в отчет Госдепа, который ведомство предоставит в конгресс в среду, 19 мая.
Как отмечается, противники проекта надеются на получение поддержки со стороны Германии: они ждут, что немецкая партия «Зеленые», выступающая против проекта, получит места в парламенте по итогам выборов в сентябре.
Источники Politico подтвердили сведения портала Axios, согласно которым администрация президента Джо Байдена запланировала отказ от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Как сообщает издание, такую меру раскритикуют конгрессмены, настаивающие на том, что деятельность компании попадает под санкции в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), принятого в 2019 году.
Axios ранее заявлял, что Госдеп не станет вводить санкции против оператора «Северного потока-2» и Варнига, объяснив это наличием национальных интересов США. Высокопоставленные сотрудники американской администрации считают, что введение санкций против конечных потребителей газа в Германии – единственный способ остановить проект. Вместе с тем власти США не готовы к разрыву отношений с ФРГ из-за «Северного потока-2».
Представитель Госдепартамента отказался от комментариев относительно отказа от санкций в отношении Nord Stream 2 AG, сообщает Politico.
«Администрация Байдена ясно дала понять, что газопровод «Северный поток-2» — это российский геополитический проект, который угрожает европейской энергетической безопасности, а также безопасности Украины и восточных союзников и партнеров по НАТО», — указал он.
По словам сотрудника Госдепа, США продолжат изучение организаций, задействованных в строительстве газопровода. Компании, участвующие в проекте, рискуют попасть под удар санкций.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «Северный поток-2» пустили в немецкие воды.
Экономика,Маттиас Варниг,Джозеф Байден,Администрация Президента РФ,НАТО,Госдеп США,
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