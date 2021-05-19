В России выросло вдвое число финансовых пирамид

В начале 2021 года количество финансовых пирамид и нелегальных Forex-дилеров в России увеличилось более чем в два раза.

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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.

В январе-марте регулятор выявил 85 финансовых пирамид и 124 организации, которые незаконно предоставляли клиентам доступ на рынок Forex. В первом квартале 2020-го их насчитывалось 37 и 254 соответственно.

Кроме того, ЦБ отчитался о выявлении в первом квартале 124 нелегальных форекс-дилеров против 53 за тот же период годом ранее. Общее число компаний, незаконно предлагающих финансовые услуги, в январе-марте 2021 года составило 361.

В ЦБ отметили: почти половина подобных мошенников работает в интернете. Нередко у них даже нет никаких реальных офисов. Регулятор призвал обращать внимание на основные признаки деятельности пирамид. Прежде всего их отличают слишком большие выплаты за новых платёжеспособных клиентов. Кроме того, по названию компании на сайте ЦБ можно проверить, есть у неё лицензия на оказание финансовых услуг.

Зачастую аферисты активизируются к концу года, чтобы собрать с граждан бонусы и премии. Ко второму кварталу их активность, наоборот, снижается. Мошенники предлагают россиянам вложиться в криптовалюту, в том числе под видом Facebook и Telegram, а также в строительные, сельскохозяйственные проекты и акции компаний, которые вскоре «должны выйти на биржу».