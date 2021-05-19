Тары нет: производители пива и газировки заявили о проблеме

Нехватка алюминиевых банок связана с пандемией коронавируса и закрытием ресторанов и баров, спрос из которых сместился в ретейл, где доля банки традиционно велика, объяснил представитель AB InBev Efes Дурдыев. По его словам, алюминиевая банка пользуется большей популярностью у потребителя из-за своей легкости и удобства, спрос на нее вырос у всей индустрии напитков и, в частности, у пивоваренных компаний.