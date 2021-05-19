Тары нет: производители пива и газировки заявили о проблеме

О дефиците алюминиевой тары изданию сообщил представитель пивоваренной компании AB InBev Efes (производитель BUD, Stella Artois, Velkopopovicky Kozel, Corona Extra и других марок пива) Ораз Дурдыев
. Нехватка банок наблюдается на большинстве рынков мира, сообщил директор по корпоративным отношениям российского офиса Heineken Алексей Воробьев
. Наличие подобных проблем подтвердил представитель торговой сети "Лента"
, а также источники в Союзе производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) и еще трех компаниях-производителях.