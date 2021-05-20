Счетная палата заявила о неэффективном управлении фондом недр

Уровень воспроизводства дефицитных и стратегических ресурсов на российской территории за период с 2018 по 2020 год стал в два раза ниже, сократившись с показателя в 63% до 32%. Это следует
из отчета Счетной палаты
по итогам оценки эффективности управления государственным фондом недр, опубликованного на сайте контрольного ведомства.
«Анализ показал, что управление государственным фондом недр осуществляется недостаточно эффективно. На это указывает низкий уровень достижения показателей по воспроизводству дефицитных и стратегических ископаемых (32%), недостаточность нормативного регулирования и межведомственного взаимодействия и отсутствие системы управления рисками», — говорится в отчете.
Как отмечается, в России не проводится геологоразведочных работ в отношении 86% дефицитных видов твердых полезных ископаемых (ТПИ), в частности, по 12 из 29 импортируемых. Не определен в России и системный комплекс мер по импортозамещению. Он определен лишь по титану и марганцу.
Еще одной проблемой сферы являются государственные контракты в сфере недропользования. Выявлены случаи прекращения по соглашению сторон обязательств по тем работам, которые уже были начаты, а также факты выполнения работ со значительными отклонениями от проектной документации.
Ведомство предложило предоставить горно-металлургическим компаниям, которые инвестируют в геологоразведку, вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Там считают, что сегодня существует риски сокращения объема геологоразведочных работ. Это, по мнению Счетной палаты, скажется на государственном балансе полезных ископаемых.
Во время проверки Счетная палата обнаружила 42 значимых риска, «большинство из которых можно минимизировать».