Счетная палата заявила о неэффективном управлении фондом недр

Уровень воспроизводства дефицитных и стратегических ресурсов на российской территории за период с 2018 по 2020 год стал в два раза ниже, сократившись с показателя в 63% до 32%. Это следует из отчета Счетной палаты по итогам оценки эффективности управления государственным фондом недр, опубликованного на сайте контрольного ведомства.

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«Анализ показал, что управление государственным фондом недр осуществляется недостаточно эффективно. На это указывает низкий уровень достижения показателей по воспроизводству дефицитных и стратегических ископаемых (32%), недостаточность нормативного регулирования и межведомственного взаимодействия и отсутствие системы управления рисками», — говорится в отчете.

Как отмечается, в России не проводится геологоразведочных работ в отношении 86% дефицитных видов твердых полезных ископаемых (ТПИ), в частности, по 12 из 29 импортируемых. Не определен в России и системный комплекс мер по импортозамещению. Он определен лишь по титану и марганцу.

Еще одной проблемой сферы являются государственные контракты в сфере недропользования. Выявлены случаи прекращения по соглашению сторон обязательств по тем работам, которые уже были начаты, а также факты выполнения работ со значительными отклонениями от проектной документации.

Ведомство предложило предоставить горно-металлургическим компаниям, которые инвестируют в геологоразведку, вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Там считают, что сегодня существует риски сокращения объема геологоразведочных работ. Это, по мнению Счетной палаты, скажется на государственном балансе полезных ископаемых.