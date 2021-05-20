Ситуация вокруг проекта газопровода "Северный поток 2" после решения Вашингтона отказаться от ряда санкций в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG остается непрозрачной, политически правильным было бы инициировать контрмеры против США, в том числе повысить таможенные пошлины на американский СПГ, заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре ("Альтернатива для Германии").

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, но при этом по-прежнему нацелены на то, чтобы не допустить ввод "Северного потока 2" в эксплуатацию. Позже глава комитета сената США по международным делам Боб Менендес, который подтвердил, что Вашингтон приостановил санкции против оператора, выступил против такого шага американских властей.

"Ситуация запутанная. Осталось построить всего несколько километров, это знают все. Я не могу судить, насколько глубоко идет переосмысление (позиции по "Северному потоку 2" — ред.) в администрации США. Надеюсь, что этот важный проект наконец-то завершится успешно", — сказал Котре, добавив, что, "поскольку правительство ФРГ выступает против агрессивных действий США в отношении "Северного потока 2" только вербально, растет опасность незавершения (проекта)", поэтому "было бы политически правильно инициировать контрсанкции" против США, в том числе "повысить таможенные пошлины на поставки газа из США".

Касаясь вопроса о национальных интересах США в обеспечении энергетической безопасности европейских партнеров, Котре заметил, что "если бы угроза санкций со стороны администрации США была действительно продиктованы заботой об энергобезопасности Европы, то они уже давно должны были бы ввести санкции против правительства ФРГ".

По словам депутата, решение правительства Ангелы Меркель одновременно отказаться от угольной и ядерной энергетики представляет собой "серьезную угрозу для энергобезопасности" Германии и Европы. Проект "Северный поток 2" "помогает смягчить последствия этого решения", подчеркнул парламентарий.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.