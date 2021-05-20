Объем мер соцподдержки в 2020 году превысил 10 трлн рублей

Объем мер социальной поддержки в 2020 году превысил 10 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, это на 1,5 трлн больше, чем в 2019 году. Ранее Минтруд
заявил, что увеличенные больничные по уходу за детьми будут выплачивать с сентября. Как отметили в пресс-службе Минтруда, выплата больничных будет осуществляться в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа, если больничный выдан для ухода за болеющим ребенком до 7 лет. Деньги будут получать 1,5 млн родителей ежегодно. Данные меры не приведут к увеличению расходов работодателей, подчеркнули в министерстве. Деньги будут перенаправляться напрямую из Фонда социального страхования
, который сам произведет расчет на основании больничного листа, никакие дополнительные документы гражданам предоставлять не нужно. Отмечается, что размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа.