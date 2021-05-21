«Хороший момент»: вывоз древесины обложили пошлиной в 10%

В России с 1 июля введут пошлину в размере 10% на экспорт некоторых видов древесины. Об этом сообщает пресс-служба правительства России. Решение принято по поручению президента РФ.

Пошлина вводится с 1 июля и будет действовать до конца 2021 года. Она ограничит вывоз из России необработанной древесины под видом пиломатериалов, что сдержит рост цен на нее. Новые пошлины вводятся на вывоз отдельных видов грубо обработанной древесины с уровнем влажности выше 22%.

Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за 1 кубический метр соответственно. Ранее по этим категориям пошлина не взималась. Размер экспортных пошлин на бук и ясень составит 10%, но не менее 50 евро за 1 кубический метр. До этого было 10 и 12 евро за 1 кубический метр соответственно.