«Хороший момент»: вывоз древесины обложили пошлиной в 10%

В России с 1 июля введут пошлину в размере 10% на экспорт некоторых видов древесины. Об этом сообщает пресс-служба правительства России. Решение принято по поручению президента РФ.
Пошлина вводится с 1 июля и будет действовать до конца 2021 года. Она ограничит вывоз из России необработанной древесины под видом пиломатериалов, что сдержит рост цен на нее. Новые пошлины вводятся на вывоз отдельных видов грубо обработанной древесины с уровнем влажности выше 22%.
Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за 1 кубический метр соответственно. Ранее по этим категориям пошлина не взималась. Размер экспортных пошлин на бук и ясень составит 10%, но не менее 50 евро за 1 кубический метр. До этого было 10 и 12 евро за 1 кубический метр соответственно.
Это выгодно как государству, так и компаниям, поскольку сейчас очень высокий спрос на лесоматериалы, говорит гендиректор, основатель Lesprom Network Алексей Богатырев
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Алексей Богатырев, гендиректор, основатель Lesprom Network
«Сейчас на рынке хороший момент для того, чтобы можно было повышать пошлины на низко обработанные пиломатериалы, а на уровне правительства речь идет именно об этом, то есть повышать вывозные пошлины на доски, которые не высушены в камере и атмосферной сушкой, это не самые ценные доски. Дело в том, что при транспортировке древесина может изгибаться, меняться, ее может повести, если у нее высокая влажность, она начинает сохнуть в процессе движения и так далее, может измениться геометрия доски. Поэтому сухие доски ценятся гораздо выше, они сохраняют форму. Почему это хороший момент? Потому что сейчас мы наблюдаем суперцикл на рынках пиломатериалов и древесины в целом. Например, в США цена на доски за один год поднялась в четыре раза. Там стоимость на пиломатериалы обычно не превышала 250 долларов за борт-фут в течение 20 последних лет. В 2021 году цена в начале мая была около 1,6 тысячи долларов за борт-фут. Цены растут и в Китае. Рынок спокойно съест то увеличение цен, которое могут сделать экспортеры досок даже с низкой влажностью, и они смогут продать их в условиях дефицита доски в мире».
Кроме того, высокому спросу на рынке древесины способствует ограничение продаж со стороны Канады, второго в мире поставщика лесоматериалов после России. Почти половина лесного фонда этой страны пострадала от нашествия короеда. При этом спрос на древесину в Северной Америке настолько высок, что цена домов увеличилась примерно на 35 тысяч долларов. Говорит управляющий директор по реализации госпрограмм развития и лесной политике Segezha Group Николай Иванов
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Николай Иванов, управляющий директор по реализации госпрограмм развития и лесной политике Segezha Group
«На мой взгляд, преследуется разумная цель, давно стоит задача, с одной стороны, повысить глубину переработки, чтобы вывозился более дорогой товар, создать рабочие места в регионах, а с другой стороны — добиться более эффективного экспорта, больше дохода для бюджета и валютных поступлений. Это логичное решение. Это касается и пиломатериалов естественной влажности, и грубо обработанной древесины, которая в некоторых случаях считается скрытым экспортом у круглого леса».
Президент Владимир Путин
ранее поручил с 1 января 2022 года ввести запрет на вывоз из России кругляка хвойных и ценных лиственных пород, а с 1 января 2021 года — запустить программу льготных кредитов на модернизацию производств по переработке древесины. Курс на индустриализацию леспрома российским руководством был объявлен в 2007 году. Тогда уже сама угроза ввода заградительных пошлин на экспорт кругляка привела к фактической потере рынка сбыта.