Минсельхоз: Россия сохранит первое место по экспорту пшеницы

Потенциал экспорта зерна из РФ в 2021-2022 сельхозгоду составляет 51 млн тонн при прогнозе в 48 млн тонн в 2020-2021 сельхозгоду, сообщила журналистам заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут в рамках стратегической сессии Союза экспортеров зерна.

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Экспорт зерна из России в 2020-2021 сельхозгоду может составить 48 млн тонн, также отметила она.

"Наш прогноз по экспорту следующего сезона, исходя из урожая в 127 млн тонн. По переходящим остаткам мы видим допустимый экспорт зерна - 51 млн тонн", - сказала она.

Лут отметила, что Россия в нынешнем сельскохозяйственном году сохранит первое место в мире по экспорту пшеницы. "Цифра 48 млн тонн (по экспорту зерна в этом сельхозгоду - прим. ТАСС) будет очень показательна и оптимистична. Нам это позволит сохранить первое место по экспорту пшеницы", - сказала замминистра.

При этом она указала, что закрытие рейдовой перевалки не позволит России выполнить показатели, заложенные по экспорту в нацпроекте.

"Порядка 12 млн тонн по сезону было перевалено через рейдовую перевалку <..> Учитывая нехватку береговой отгрузки без рейдовой перевалки, мы просто не справимся с цифрами", - добавила Лут.

В текущем сехозгоду сбор урожая в России ожидается на уровне 127 млн тонн, в том числе пшеницы - 81 млн тонн. В прошлом сельхозгоду Россия экспортировала 43,1 млн тонн зерна.

Ведомство также планирует предложить правительству создать запасы в зерновом интервенционном фонде для обеспечения переработчиков продукцией по "разумным ценам".

"В этом году мы пошли через субсидирование - у нас есть субсидии мукомолам и хлебопекам. Тем не менее, в этом году еще раз будем выходить с предложением создать запасы в интервенционном фонде порядка 3 млн тонн, которые позволят нам в случае критических ситуаций, таких как была в прошлом году, создать необходимый механизм для обеспечения наших переработчиков зерном по разумным, хорошим ценам", - сказала Лут.

Расчетный размер плавающей пошлины

Расчетный размер плавающей пошлины на пшеницу составляет порядка $30 за тонну, на ячмень - $40 за тонну, кукурузу - $50.

"Пока размеры пошлин на ячмень и кукурузу выше, чем на пшеницу, но в любом случае, учитывая, что рынок растущий по мировой цене, пока у нас еще биржевые котировки, которые регистрируются каждый день, ниже, чем внешний рынок. Соответственно, мы догоняем, мы видим эту тенденцию, и цена будет увеличиваться, пошлина будет расти", - добавила Лут.

По ее словам, рынок привыкает к мерам государственного регулирования экспорта для обеспечения внутренней стабильности. Замминистра напомнила, что экспортная пошлина на пшеницу были введена в связи с "галопирующим ростом цен" на мировых рынках.

"Экспорт зерновых у нас серьезно уменьшился, это было ожидаемо - мы защищали рынок", - отметила она.